«داماك» تتوقع مزيداً من الطلب على مشاريعها في «نيو دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت داماك العقارية بيع أكثر من 80% من الوحدات في مشاريعها للشقق الفندقية في منطقتي «نيو دبي» ودبي الجنوب، حيث يستمر نمو الطلب على الشقق الفندقية مع اقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي»، وتوقع قدوم أعداد هائلة من الزوار والمشاركين.

وقال نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول شركة «داماك العقارية» «مع ارتفاع سوق الإنشاءات استعداداً لمعرض إكسبو 2020، فلا عجب أن يبحث المستثمرون عن عقارات في هذه المنطقة للاستفادة من أعلى العائدات من الإيجارات في وقت مبكر قبل ارتفاع الأسعار نتيجة لتزايد الطلب. وفيما تواصل دبي توسعها، فإنها تجذب مزيدا من المستثمرين والعملاء للعيش في مجتمعات جديدة ميسورة التكلفة، توفر كل المرافق المتوفرة في مناطق المدنية الأخرى، وقد لاحظنا زيادة ملحوظة في الاستفسارات وفي مبيعات هذه المشروعات».

ويعتبر مشروع «داماك ميزون دو فيل تينورا»، الذي يقع قرب موقع «إكسبو2020»، أول مشروعات «داماك» في دبي الجنوب، ويتضمن شققاً فندقية جاهزة يتهافت عليها المستثمرون والعملاء. وفي المنطقة نفسها يتوقع تسليم مشروع «داماك ميزون دو فيل سيليستيا» عام 2018، وهو مشروع شقق فندقية على المخطط. كما تملك الشركة برجي «تاور 108» و«غالية» اللذان يضمان شققاً فندقية في «قرية جميرا سيركل»، ويتوقع إنجاز المشروعين عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الإنشاءات في مجمع «داماك ميزون دو فيل سيليستيا» الذي يضم عدة أبراج قد بلغت مراحل متقدمة من الإتمام، حيث تم إنجاز نحو 90% منها. كما يتم العمل على برجي «تاور 108» و«غالية» في مختلف مراحل التشطيب، إضافة إلى أعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية.

وأضاف مكلوجلين «مع اقتراب موعد إكسبو 2020، يتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية في دبي الجنوب والمناطق المحيطة بها، نظراً للإقبال الكبير من السياح والزوار بهدف التجارة. ومن المتوقع أن تستضيف منطقة دبي الجنوب مليون مقيم وتوظيف أكثر من 500 ألف شخص، وإذا ما جمعنا بين ذلك وبين الزوار الذين يتوقع أن يبلغ عددهم 20 مليون زائر خلال عام 2020، فإننا سنشهد تنامياً متواصلاً على الطلب على الوحدات السكنية وقطاع الضيافة في هذه المنطقة».