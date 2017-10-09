3 مرشحين نهائيين لـ جوائز «الإبداع والابتكار المالي والمصرفي»

دبي (الاتحاد)

كشف «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«تومسون رويترز» عن أسماء المرشحين النهائيين الثلاثة ل جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي«لعام 2017، بحسب بيان أمس.

وضمت القائمة مؤسسة صومالية تعتبر الوحيدة من القطاع الخاص متخصصة في التمويل متناهي الصغر في الصومال، وشركة لإدارة صندوقٍ استثماري يراعي المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، إلى جانب أكبر برنامج مساهمات تقاعدية متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم من ماليزيا.

وسيقوم المرشحون النهائيون الثلاثة بتقديم عروضهم التوضيحية خلال النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز والتي تقام يوم 15 نوفمبر 2017. وسيتم اختيار الفائز على أساس تصويت الجمهور خلال حفل العشاء السنوي، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار أميركي، بينما يحصل المرشحان الآخران على جائزة بقيمة 20 ألف دولار لكل منهما.

واستقطبت الجوائز، التي تهدف لمعالجة القضايا المرتبطة بالقيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي والابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية، والتي تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أميركي، مشاركات من مئات الأفراد والمؤسسات من 55 دولة. هذا وقد جرى اختيار المرشحين النهائيين، من قبل مجلس استشاري يضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية وخبراء الخدمات الماليّة، بناء على مدى جودة طلباتهم وأهمية مشاريعهم ومبادراتهم المطروحة.

وقال خميس بوهارون، الرئيس التنفيذي بالإنابة ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي:«جاء إطلاق ’جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي‘ بهدف توفير منصة لعرض أفضل مبادرات التمويل الإسلامي والأخلاقي.