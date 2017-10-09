تحذير من استخدام تطبيق «أوبر» على أجهزة آبل

سان فرانسيسكو (د ب أ)

حذر خبراء في أمن البيانات ومكافحة القرصنة المعلوماتية من وجود ثغرة في تعامل نظام التشغيل «آي.أو.إس» لأجهزة «آبل» مع تطبيق استدعاء سيارات الركوب الخاصة «أوبر» تتيح للتطبيق الوصول إلى كلمات المرور والنصوص وغيرها من المعلومات المجمعة على الجهاز.

ونقل موقع «جيزمودو» عن خبراء الأمن القول، إن «آبل» أتاحت لتطبيق «أوبر» العمل من خلال الساعة الذكية «آبل ووتش»، وأن سماح «آبل» لتطبيق «أوبر» بهذه الإمكانية، جعله التطبيق الوحيد الموجود في متجر تطبيقات «آبل» المسمى «آب ستور» الذي يمتلك هذه الخاصية.

وقال الخبيران «فيل شترافاتش» و«لوكا توديسكو»، إن السماح لتطبيق «أوبر» بهذه الخاصية يتيح له الوصول إلى كل المعلومات الشخصية التي تظهر على شاشة الهاتف الذكي، وهو ما يعني أن هذه البيانات عرضة لعمليات القرصنة إذا ما تمكن القراصنة من التسلل إلى تطبيق «أوبر» الموجود على الهاتف الذكي.