تحذير من استخدام تطبيق «أوبر» على أجهزة آبل

سان فرانسيسكو (د ب أ)
حذر خبراء في أمن البيانات ومكافحة القرصنة المعلوماتية من وجود ثغرة في تعامل نظام التشغيل «آي.أو.إس» لأجهزة «آبل» مع تطبيق استدعاء سيارات الركوب الخاصة «أوبر» تتيح للتطبيق الوصول إلى كلمات المرور والنصوص وغيرها من المعلومات المجمعة على الجهاز.
ونقل موقع «جيزمودو» عن خبراء الأمن القول، إن «آبل» أتاحت لتطبيق «أوبر» العمل من خلال الساعة الذكية «آبل ووتش»، وأن سماح «آبل» لتطبيق «أوبر» بهذه الإمكانية، جعله التطبيق الوحيد الموجود في متجر تطبيقات «آبل» المسمى «آب ستور» الذي يمتلك هذه الخاصية.
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