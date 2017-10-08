بالصور .. الإعصار «نايت» يصل إلى سواحل الولايات المتحدة

نيو أورلينز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) -

ضرب الإعصار نايت الذي صنف من الدرجة الأولى سواحل الولايات المتحدة مساء السبت بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفاً دمارًا في أميركا الوسطى حيث أودى بحياة 31 شخصاً.

ووصل الإعصار إلى الأراضي الأميركية من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ). وأوضح المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن نايت يتحرك بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة ترافقه رياح سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أنه يتوقع أن «يمر (الإعصار) في أجزاء الولاية ثم الاباما وتينيسي حتى مساء الأحد».

واتخذت السلطات الأميركية إجراءات تسبق مرور الإعصار من أوامر باخلاء مناطق طوعاً أو بشكل إلزامي على طول الساحل الأميركي، وفرض حظر تجول في نيو اورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي والاباما لوصول نايت.