صور.. عبدالله بن زايد: أبناؤنا يتفوقون علينا ومهمة المعلم مشاركتهم تجاربهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن التكنولوجيا غيّرت في شكل وأسس التعليم وغيّرت من مهمة المعلم وطبيعة علاقته مع الطلبة، مشيراً إلى أن ثورة الاتصالات أتاحت لأبنائنا أن يتفوقوا علينا في المعرفة وفي استخدام أدواتها الحديثة.

واعتبر سموه أن مهمة المعلم في هذا العصر الذي يزخر بمتغيرات كبيرة طالت كافة نواحي الحياة بما فيها نظريات التعليم وأسسه وأساليبه، تتمثل في أن يكون المعلم محاوراً للطلبة وشريكاً لهم في تجاربهم ومحاولات إبداعهم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه لمنتدى المعلمين الدولي «قدوة 2017» الذي يقام بدورته الثانية على مدى يومين في قصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.