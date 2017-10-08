استشهاد جنديين سعوديين وإصابة 3 في هجوم بجدة

الرياض (وكالات)

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، عن استشهاد رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار.

وأوضح أنه عند الساعة (الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة) من فجر امس السبت، بالتوقيت المحلي، تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081).

وأضاف «وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال، كما نتج عن ذلك استشهاد كلٍ من: (وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي)، وإصابة كلٍ من: (العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي)، حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم.

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه قد اتضح من إجراءات التثبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة «مولوتوف». وماتزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها.