الإمارات تدعم موقف السعودية وتتحفظ على التقرير الأممي

نيويورك (وام)

أعربت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن دعمها لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة المتحفظ على مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وهو الموقف الذي عبر عنه معالي السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الأول، أثناء مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.جاء ذلك في بيان صحفي رسمي أصدرته بعثة الدولة الليلة قبل الماضية، أكدت خلاله وقوف الإمارات بوصفها عضواً في تحالف استعادة الشرعية في اليمن بحزم مع موقف المملكة العربية السعودية، وبقية الدول الأعضاء في التحالف الرافض للمعلومات والإحصاءات غير الدقيقة الواردة بتقرير الأمين العام، وشددت على التزام التحالف بحماية جميع المدنيين أثناء النزاع المسلح، خاصة الأطفال.

ونوه البيان بأن التحالف يعتبر خسارة أي طفل أو حتى تعرضه للإصابة خسارة فادحة يجب تجنبها، وقال «إنه ومن هذا المنطلق سيظل التحالف ملتزما بواجباته أثناء عملياته وفقاً للقانون الدولي».

كما رحب بيان بعثة الدولة بالتصريحات التي أدلت بها أمس الأول الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا واعترفت خلالها بالجهود التي يبذلها التحالف والخطوات الإيجابية الثلاثة التي اتخذها، وشملت على مراجعة قواعد الاشتباك وإنشاء وتفعيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث «JIAT» واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لحماية الأطفال، ورحب بتأكيدها على التعاون الوثيق والمشاركة البناءة والحوار المستمر الدائر بين مكتبها والتحالف وعبر البيان أيضا عن ترحيبه بإقرار فيرجينيا غامبا باستجابة التحالف لاستفساراتها ولتوافر حسن النية لديه على عكس موقف الحوثيين.

وأكد بيان البعثة على أن الإمارات لا تشكك في نزاهة أهداف حماية الأطفال حول العالم باعتبارها إحدى القضايا الهامة التي تلتزم بها الدولة ولكنه في نفس الوقت تساءل عن فاعلية هذه الآلية واعتمادها على مصادر غير موثوقة. وأشار إلى قناعة الإمارات بأن الطريق الأمثل لتعزيز حماية الأطفال هو اتباع آلية تضمن المشاركة المستمرة للدول الأعضاء من أجل تجنب أي معلومات مغلوطة.