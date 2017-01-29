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اكتشاف جوانب جديدة في موسيقى تشايكوفسي
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

نيويورك (أ ف ب)

خلال طفولته في سان بطرسبورج، كان سيميون بيشكوف يدَّخر بعض المال الذي يحصل عليه من والدته لوجبات الغداء كي يشتري معزوفات مستعملة للمؤلف الموسيقي بيوتر إليتش تشايكوفسكي الذي يكنّ له إعجاباً كبيراً.

كان يومها يسكن شقة مشتركة مع عائلات أخرى في هذه المدينة التي كانت تُعرف حينها باسم لنينجراد.

ويُذكر أنه في سن الثانية عشرة، كان يُمضي الليل بكامله في المطبخ، وهو يحرّك عصا وهمية كما لو أنه يقود أوركسترا تعزف أنغام المؤلف الموسيقي الروسي الكبير.

عصاه لم تعد وهمية منذ فترة طويلة، فبيشكوف قائد أوركسترا معروف الآن، ولم يتراجع شغفه بتشايكوفسكي البتة، وهو يقف وراء مهرجان أوركسترا نيويورك الفلهارمونية، تكريماً للمؤلف الذي أعطى للعالم عروض باليه شهيرة مثل «كسارة البندق» و«بحيرة البجع» و«الجميلة النائمة».

وثمة نقاش يشغل الأوساط الموسيقية منذ عقود حول شخصية تشايكوفسكي الموسيقية (1840-1893)، فهل هي روسية صرفة أم أنها تأثرت بالتقليد الغربي؟

ويقول المدير السابق لأوركسترا باريس (64 عاماً)، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في نيويورك، إنه يرى في موسيقى تشايكوفسكي هذين الجانبين، مشدداً في الوقت نفسه على الهوية الوطنية التي كان يجسدها المؤلف الشهير. وهو يؤكد أنه حتى الروس غير المثقفين جداً يعشقون تشايكوفسكي.

ويقول بيشكوف: «تفوهوا باسم تشايكوفسي وانظروا إلى عيونهم تتحول»، وهو يخبر عن إعجابه به منذ الصغر إلى جانب ديمتري شوستاكوفيتش المؤلف الموسيقي الروسي الكبير في القرن العشرين.

     
 

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