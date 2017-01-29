وفاة الممثل البريطاني جون هورت عن 77 عاماً

لندن (أ ف ب)

توفي الممثل البريطاني جون هورت الذي اشتهر بأفلام مثل «إلفنت مان» و«إيليين» عن 77 عاماً، جراء إصابته بسرطان البنكرياس، على ما ذكرت وسائل إعلامية بريطانية عدة أمس السبت. وقد شارك هورت أيضاً في أفلام مثل «هاري بوتر» و«1984». ورشح للفوز مرتين بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم «ميدنايت اكسبرس» (1978)، وفي فيلم «إلفنت مان» بعد سنتين على ذلك. وكوفئ على دوره الثانوي في «ميدنايت اكسبرس» بجائزة بافتا، وهي المكافآت السينمائية والتلفزيونية السنوية في بريطانيا قبل أن يفوز بجائزة جولدن جلوب لأفضل دور ثانوي.

وقد أكد وكيل أعماله تشارلز ماكدونالد وفاته لوكالة الأنباء البريطانية «بي ايه». ولد جون هورت في 22 يناير 1940 قرب تشيسترفيلد في وسط إنجلترا، وكان متجهاً للعمل كأستاذ رسم، إلا أنه انضم في نهاية المطاف إلى أكاديمية التمثيل العريقة في لندن قبل أن يبدأ مسيرته في إنتاجات بريطانية في الستينيات. وانطلقت حياته الفنية فعلياً في نهاية السبعينيات مع أدوار متتالية في «ميدنايت اكسبرس» و«ايليين».

وقد مثل هورت في 140 فيلماً، وكانت تسند إليه خصوصاً أدوار ثانوية، وشارك في الكثير من المسلسلات التلفزيونية من بينها «دكتور هو».

وكان يتمتع بشهرة كبيرة في بريطانيا، حيث فاز بأربع جوائز بافتا، وقد نال لقب سير من الملكة عام 2014.