ترامب يوفد وزيري الدفاع والخارجية إلى باكستان



تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 واشنطن (أ ف ب) يوفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزيري الدفاع والخارجية إلى باكستان في الأسابيع المقبلة لتعزيز الضغط على هذا البلد الحليف المتهم بغض النظر عن بعض الجماعات الإرهابية. وبعد أسابيع على الانتقادات التي وجهها ترامب إلى باكستان التي اتهمها بإيواء «عناصر الفوضى»، سيتوجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى هذا البلد في نهاية أكتوبر، كما ذكرت مصادر أميركية وباكستانية. وأضافت أن وزير الدفاع جيمس ماتيس سيقوم بعد ذلك بزيارة باكستان. وقال مسؤولون كبار، إن الزيارتين تهدفان إلى نقل رسالة إلى باكستان تفيد أن دعمها للجماعات الإرهابية يجب أن يتوقف.