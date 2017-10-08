تظاهرات حاشدة في عموم إسبانيا للمطالبة بالحوار بشأن كتالونيا

مدريد، برشلونة (وكالات)

تجمع الآلاف في شوارع مدريد وبرشلونة أمس، في وقت تستعد فيه كتالونيا لإعلان الانفصال، وارتدى كثيرون ثياباً بيضاء ودعوا لإجراء محادثات لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود. ولسكان منطقة كتالونيا الراقية بشمال شرق إسبانيا لغة وثقافة مختلفة، وهم يطالبون منذ فترة طويلة بأن يكون لهم وضع متفرد عن بقية البلاد، وأجروا يوم الأحد الماضي استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وهو تصويت حظرته المحكمة الدستورية.

وتقول سلطات كتالونيا، إن معظم من أدلوا بأصواتهم أيدوا الانفصال وهو أمر تقول مدريد، إنه غير قانوني بموجب دستور البلاد لعام 1978. وأدت هذه الأزمة السياسية إلى انقسام في البلاد ودفعت البنوك والشركات لنقل مقارها خارج كتالونيا كما هزت ثقة الأسواق في الاقتصاد الإسباني ودفعت المفوضية الأوروبية إلى الدعوة لأن يجد زعماء كتالونيا وإسبانيا حلًا سياسياً.

وتجمع آلاف يرتدون الأبيض ويحملون لافتات تدعو إلى السلام والحوار بين الزعماء في احتجاجات سلمية عبر 50 مدينة إسبانية وتفرقت بشكل كامل بعد ظهر أمس.

وفي برشلونة هتف المتظاهرون «فلنتحاور» في كتالونيا في حين حمل كثيرون لافتات تنتقد الزعماء السياسيين لعدم توصلهم لحل دبلوماسي لهذا المأزق.