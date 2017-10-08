لافروف يلتقي المعلم في سوتشي الأربعاء



تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 موسكو (وكالات) يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره السوري وليد المعلم في سوتشي الأربعاء المقبل. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن لقاء الوزيرين يأتي عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية – السورية المشتركة الذي سينعقد برئاسة دميتري راجوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، والوزير السوري. وتأتي زيارة المعلم إلى روسيا بعيد أقل من أسبوع من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، والذي تبذل بلاده جهوداً لتوحيد فصائل المعارضة السورية المشاركة في العملية السياسية بجنيف.