«داعش» يستنجد بالنساء ويلزمهن بالقتال



تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 لندن (وكالات) ألزم «داعش» الإرهابي للمرة الأولى، النساء المؤيدات له بالانضمام إلى القتال، على خلفية خسائره البشرية الكبيرة في سوريا والعراق. ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن مواقع إعلامية تابعة للتنظيم المتشدد قولها «في سياق الحرب على (داعش)، يتعين على النساء تحقيق ما يتوجب عليهن في جميع الجبهات عن طريق دعم المقاتلين في القتال» داعية «الداعشيات» والمؤيدات للجماعة إلى «الاستعداد للتضحية بأنفسهن» من أجل الدويلة المزعومة المنهارة. ونقلت الصحيفة عن شارلي وينتر، كبير الباحثين في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي قوله، إن «داعش» يعترف فعلاً عبر نشر هذه الدعوة بالتحول من الهجوم إلى الدفاع.