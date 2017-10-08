41 قتيلاً وجريحاً بضربات نظامية على مناطق «الهدنة»



تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 بيروت (وكالات) أكد المرصد السوري الحقوقي مقتل 6 مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة 35 آخرين بضربات جوية شنتها القوات النظامية مستهدفة دوما وحرستا ومسرابا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث أظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت غارات جوية ومدنيين يجري إنقاذهم. كما أظهر لقطات نشرها أفراد الدفاع المدني، وهم جماعة إنقاذ تسمى «الخوذ البيضاء» على «الإنترنت»، أشخاصاً يجري إنقاذهم من شقة سكنية قرب دمشق إثر غارة جوية. وأظهرت مقاطع أخرى على الإنترنت ما يبدو أنها انفجارات في جوبر وعين ترما شرق دمشق أمس الأول. وما زالت القوات النظامية السورية تشن ضربات صاروخية وجوية على مواقع المعارضة في ريف دمشق وحي جوبر وعين ترما، وهي مناطق مشمولة باتفاق «خفض التوتر» الذي تم إقراره في أستانا.