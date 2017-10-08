انتشال جثث 21 مصرياً قبطياً ذبحهم «داعش» في ليبيا

طرابلس (وكالات)

أفاد مكتب التحري ووحدة الجثث في إدارة مكافحة الجريمة الليبية أمس، بنقل جميع جثث الأقباط المصريين وأفريقي إلى مدينة مصراتة لإحالتها للطب الشرعي. وأشار المكتب، في بيان صحفي أمس، إلى أنهم عثروا على 21 جثة، 20 مصرياً وأفريقي واحد.

وكان المكتب الإعلامي لغرفة عمليات «البنيان المرصوص»، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، قال إن الأجهزة المختصة انتشلت جثامين الأقباط، الذين قتلوا ذبحاً في سرت على يد تنظيم «داعش» عام 2015.وأضاف المكتب، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجثامين وجدت مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس وبالزي البرتقالي، كما ظهرت في شريط الفيديو لعملية ذبحهم.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف الصديق الصور القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا. يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2013، أعلن «داعش» ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع يناير 2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 فبراير 2015، نشر «داعش» مقطع فيديو مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.

وأمس كشف المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص في ليبيا عن التفاصيل الكاملة لقصة ذبح الأقباط المصريين في سرت، حيث كشفها شاهد عيان معتقل. وأفضت النتائج الأولية للتحقيقات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين قُبض عليهم أثناء عملية البنيان المرصوص، إلى الكشف عن المقبرة الجماعية التي دُفنت فيها جثامين من قتلوا ذبحاً على أيادي عناصر التنظيم الإرهابي، ليبثها في إصدار حمل عنوان «رسالة موقعة بالدماء».