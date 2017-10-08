اعتقال أحد قادة «داعش» في غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن مصدر أمني، أن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة اعتقل فجر امس عدة أشخاص بينهم أحد قيادات تنظيم داعش في قطاع غزة.

وقال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس، «تم اعتقال المطلوب للأجهزة الأمنية نور عيسى (27 عاماً)، وهو أحد قادة الفكر المنحرف ومن سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة مع آخرين، وهو مطلوب منذ عام».

وقال جهاز الأمن الداخلي في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إنه «بجهود حثيثة ومباركة من قبل جهاز الأمن الداخلي تم اعتقال أحد قيادات الفكر المنحرف في قطاع غزة وآخرين»، وإنه يجري استكمال التحقيقات المطلوبة. ولم يذكر الجهاز مزيداً من التفاصيل حول عملية الاعتقال.

في غضون ذلك، قال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، إن حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة حقيقية لكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، وحماس في مقدمتها.