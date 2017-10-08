جامعة موسكو تمنح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين

موسكو (وكالات)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، في حفل أقامته الجامعة بهذه المناسبة. وألقت وزيرة التعليم والعلوم الروسية أولغا فاسيليفا كلمة أعربت فيها عن اعتزاز الجامعة بتشريف خادم الحرمين الشريفين حفل الجامعة، مؤكدة أن هذه الزيارة التاريخية لروسيا الاتحادية ستسهم في التقارب بين البلدين وتنمية مسارات التعاون بينهما. ونوهت باهتمام المملكة البالغ بتنمية التعليم والأبحاث العلمية والصحة.

بعد ذلك ألقى مدير جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية آناتولي توركانوف كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين في رحاب الجامعة التي تعد رائدة في إعداد الكوادر في وزارة الخارجية والبلدان الأخرى. وتطرق إلى اهتمام الجامعة باللغة العربية، لافتاً إلى أن مكتبة الجامعة تحتوي مجموعة من المطبوعات العربية. ثم أعلن مدير الجامعة قرار الجامعة منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراه الفخرية. وقال إن «المجلس العلمي قرر بالإجماع منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شهادة الدكتوراه الفخرية لمساهمته العظيمة في تعزيز السلام العالمي والتعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية». وأعرب العاهل السعودي، خلال تسلمه الدكتوراه الفخرية، عن شكره وتقديره لمعهد موسكو الحكومي لمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، داعياً الجامعات ومراكز العلم في السعودية وروسيا بمد جسور التواصل ولغة الحوار الهادف. ومازح العاهل السعودي المحتفين بمنحه الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو للعلاقات الدولية، وقال الملك سلمان مازحاً الصحفيين الروس: أنا الآن الدكتور سلمان، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية سعودية، ذكرت أن الحضور، صفق إعجاباً بالروح المرحة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين.