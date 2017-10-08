أوباما من الأرجنتين: يجب التحمس لمصادر الطاقة النظيفة

الأرجنتين (أ ف ب)
أطلق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما نداء حماسياً حول مصادر الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي، خلال قمة الطاقة الخضراء في قرطبة في الأرجنتين.
قال أوباما إن التغير المناخي «لم يعد مسألة محط تكهنات يمكن تأجيلها، فهو بات في صلب حاضرنا».
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وصرح الرئيس الأميركي السابق «لا يمكننا أن نفرض على أولادنا مصيراً يُستعصى إصلاحه.. فنحن أول جيل يشعر بتداعيات التغير المناخي لكننا الجيل الأخير الذي في وسعه التحرك لتقويم الوضع».
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وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر عالمي للغازات الدفيئة بعد الصين، وهي وجهت ضربة قاسية إلى اتفاق باريس المناخي المبرم سنة 2015 عند الإعلان عن نيتها الانسحاب منه.