أوباما من الأرجنتين: يجب التحمس لمصادر الطاقة النظيفة

الأرجنتين (أ ف ب)

أطلق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما نداء حماسياً حول مصادر الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي، خلال قمة الطاقة الخضراء في قرطبة في الأرجنتين.

قال أوباما إن التغير المناخي «لم يعد مسألة محط تكهنات يمكن تأجيلها، فهو بات في صلب حاضرنا».

وأضاف أوباما الذي وقع خلال عهده الرئاسي على اتفاق باريس المناخي الذي قرر خلفه دونالد ترامب الانسحاب منه «لا بد لنا من انتهاز هذه اللحظة المصيرية إذا ما أردنا لجم هذه الظاهرة التي قد تكون كارثية».

وصرح الرئيس الأميركي السابق «لا يمكننا أن نفرض على أولادنا مصيراً يُستعصى إصلاحه.. فنحن أول جيل يشعر بتداعيات التغير المناخي لكننا الجيل الأخير الذي في وسعه التحرك لتقويم الوضع».

وأكد أنه بالرغم من المقاربة المختلفة التي تعتمدها الإدارة الأميركية الجديدة إزاء اتفاق باريس المناخي، يبقى «النبأ السار» أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها. لكنه لفت إلى أن اتفاق باريس لن يحل وحده المشكلة المناخية ولابد من تحديد أهداف جديدة أكثر طموحاً في ظل تقدم التكنولوجيات.

وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر عالمي للغازات الدفيئة بعد الصين، وهي وجهت ضربة قاسية إلى اتفاق باريس المناخي المبرم سنة 2015 عند الإعلان عن نيتها الانسحاب منه.