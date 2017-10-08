ملتقى ‬الشعر ‬العربي ينطلق ‬في ‬المفرق ‬الأردنية

الشارقة (الاتحاد)
انطلقت، أمس الأول، الجمعة، في مدينة المفرق الأردنية، فعاليات ملتقى المفرق الثالث للشعر العربي، بحضور سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وسعادة فيصل آل مالك القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن، وعدد من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول مسيرة كرنفالية بمصاحبة فرقة الحسين للموسيقا، وكلمة لمدير بيت الشعر في المفرق فيصل السرحات استعرض خلالها تجربة البيت، مؤكداً أهمية مبادرة بيوت الشعر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة.
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