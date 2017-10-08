ملتقى ‬الشعر ‬العربي ينطلق ‬في ‬المفرق ‬الأردنية

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت،‎ ‬أمس ‬الأول، الجمعة، ‬في ‬مدينة ‬المفرق ‬الأردنية، ‬فعاليات ‬ملتقى ‬المفرق ‬الثالث ‬للشعر ‬العربي، ‬بحضور ‬سعادة ‬‬عبدالله ‬بن ‬محمد ‬العويس ‬رئيس ‬دائرة ‬الثقافة ‬بالشارقة، ‬وسعادة ‬فيصل ‬آل ‬مالك ‬القائم ‬بأعمال ‬سفارة ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬في ‬الأردن، ‬وعدد ‬من ‬الشعراء والمهتمين ‬بالشأن ‬الثقافي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول مسيرة ‬كرنفالية ‬بمصاحبة فرقة ‬الحسين ‬للموسيقا، وكلمة لمدير بيت الشعر في المفرق فيصل السرحات استعرض خلالها تجربة البيت، مؤكداً ‬أهمية ‬مبادرة ‬بيوت ‬الشعر ‬التي ‬أطلقها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬الدكتور ‬سلطان ‬بن ‬محمد ‬القاسمي، ‬عضو ‬المجلس ‬الأعلى ‬للاتحاد، ‬حاكم ‬الشارقة.

وشارك في أمسيات اليوم الأول الشعراء: ‬راشد ‬عيسى، ‬ومكي ‬نزال، ‬وصيام ‬مواجدة، ‬وردينة ‬آسيا، وقام‎ ‬العويس ‬بتكريم ‬الشعراء ‬المشاركين، فيما ‬تم ‬الإعلان ‬عن ‬إصدار ديوانين ‬للشاعرين: ‬عبد ‬الكريم أبو ‬الشيح ‬وعارف ‬عواد ‬الهلال ‬عن ‬دائرة ‬الثقافة ‬في الشارقة، ‬ثم اختتمت فرقة ‬صوت ‬الأردن ‬بلوحاتها الغنائية التراثية، فعاليات اليوم الأول.