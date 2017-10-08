الصايغ: حصول سلماوي على «عرفات للسلام والحرية» تأكيد لدوره الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الكاتب العربي محمد سلماوي، الأمين العام السابق للاتحاد العام، وأمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بحصوله على الجائزة الأفريقية الكبرى «ياسر عرفات للسلام والحرية»، التي تدعمها مؤسسة ياسر عرفات وجمعية الكتاب بالسنغال.وقال الصايغ: إن حصول شخصية ثقافية كبرى مثل محمد سلماوي على هذه الجائزة في دورتها الأولى سيعطيها قيمة إضافية، وذلك بما قدمه للثقافة العربية، سواء ككاتب عبرت أعماله الأدبية عن هموم المواطن العربي وقضايا أمته، وعلى رأسها قضية فلسطين العادلة، أو كصحفي في أكبر مؤسسة صحفية في الوطن العربي، جريدة «الأهرام» المصرية، أو كمحرك ثقافي شارك وقاد منظمات مصرية وعربية وعالمية، وترك فيها جميعاً آثارًا عميقة، ضاربًا المثل للعطاء بلا حدود ودون انتظار للمقابل.

وأكد الصايغ أن حصول محمد سلماوي على «جائزة ياسر عرفات للسلام والحرية» الآن، وحصوله قبل نحو أسبوعين على «جائزة القدس»، أرفع الجوائز التي يمنحها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، يؤكد جدارته بالحصول عليهما من ناحية، ومن ناحية أخرى على تقدير القائمين على هذه المؤسسات الثقافية لدوره المهم والظاهر في خدمة الثقافة العربية، وهو إجماع قلَّمَا يحصل عليه شخص واحد إلا في حالات نادرة.ونوَّه الصايغ إلى أهمية تكريم رموزنا الثقافية، كنوع من الوفاء، وقال إن سلماوي سيتسلم درع «جائزة القدس» في ديسمبر القادم، في افتتاح أعمال المكتب الدائم للاتحاد العام الذي تستضيفه العاصمة السورية دمشق.