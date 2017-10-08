ناشرون إماراتيون وأردنيون يبحثون التعاون

محمد عريقات (عَمّان)

اجتمع الجانبان الإماراتي والأردني في ندوة حوارية حول آفاق التعاون في صناعة النشر مستقبلاً باعتبارها جزءاً أساسياً وهاماً من الصناعات الثقافية، واتفق ناشرون من البلدين على تبادل الخبرات والتجربة والمعرفة بين الناشرين، من خلال جمعية الناشرين الإماراتيين واتحاد الناشرين الأردنيين، وتحت مظلة اتحاد الناشرين العرب، لا سيما بعد إقامة مدينة للنشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الندوة، بحسب رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين فتحي البس، للحديث عن الواقع والآفاق المستقبلية للتعاون بين الناشرين في الأردن والإمارات لصنع نموذج يحتذى لتطور العلاقات الطيبة بين الناشرين العرب، ولفت البس إلى أن صناعة النشر تزدهر في الإمارات الشقيقة بفضل الدعم الحكومي المقدم للناشرين في جميع المجالات، مبينا أن الأردن لديه الخبرات والجاهزية للتعاون والشراكات في الكتاب الأكاديمي والسياسي والثقافي وغيره لما فيه خدمة القارئ العربي.

وأكد نائب رئيس مجلس جمعية الناشرين الإماراتيين علي الشعالي على ضرورة إيجاد حوار حقيقي حول التعاون في مشروعات مشتركة، لافتاً إلى أن الناشر في الإمارات يبحث عن نظيره الأردني، للاستفادة من واقع صناعة النشر في الإمارات التي هي في نمو مستمر.

ولفت الشعالي إلى أن مدينة النشر التي تقام في إمارة الشارقة تقدم جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية للناشر العربي والأجنبي من حيث توفير مكاتب بالقرب من معرض الشارقة للكتاب، ومخازن الكتب والمطابع والتغليف التي ستكون متاحة للجميع ضمن خدمات مشتركة.

من جهته، تحدث الناشر ماهر كيالي عن التوجه الثقافي الجدي لدولة الإمارات الذي يتمثل بنهوضها بالفكر والرواية العربية، واهتمامها بالثقافة والكتاب والترجمة، مضيفاً أن إقامة مدينة للنشر في الشارقة خطوة جديدة تفيد الناشر العربي وتوفر التجهيزات ضمن بيئة مناسبة.

وقال عضو جمعية الناشرين الإماراتيين محمد المطروشي إن صناعة النشر في الإمارات تسير وفق منهج علمي، بالتعاون مع 160 ناشراً من أعضاء الجمعية، مضيفاً أن إقامة أول مدينة نشر عربية في الشارقة تمت ضمن الحراك الثقافي الذي تقوده الدولة، إضافة إلى تطور صناعة النشر العربي في السنوات الأخيرة.

بينما أكد مدير دار المنهل الأردنية خالد البلبيسي على ضرورة مغادرة الناشر العربي آفاقه المحلية إلى آفاق أرحب وأوسع، وحل مشكلة التوزيع على مستوى العالم العربي.

وانتهت الندوة بمداخلة لرئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد قال فيها: «إن الشراكة مطلوبة بين الناشرين العرب للاستفادة من تراكم الخبرات، وتبادلها، داعياً إلى تحديد خطوات لهذه الشراكة، التي ستؤدي إلى الحفاظ على الملكية الفكرية، ونقل الخبرات بين الناشرين وصناعة الثقافة وحماية فكر المبدع العربي».