سلطان القاسمي: المحافظة على «العربية» أولوية مشروع الشارقة الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المحافظة على اللغة العربية تأتي على رأس أولويات مشروع الشارقة الثقافي، وشدد على أهمية الأعمال والأنشطة التي تعود بالنفع على لغتنا العربية وتعميم استعمالها، والمحافظة على صفائها وسعتها وثرائها وتشجيع الإبداع بها، والالتزام بالتخطيط اللغوي الفعّال لجني مخرجات يانعة في تربية الأجيال وتثبيت الهوية اللغوية.

جاء ذلك في كلمته لحفل افتتاح مقر «مجلس اللسان العربي» في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ألقاها باسم سموه، الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، واعتبر فيها «مجلس اللسان العربي» صرحاً جديدا للغة العربية في شمال غرب أفريقيا.

وهنأ سموّه الحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني الشقيق على هذا الصرح اللغوي الثقافي المهم الذي التحق بركب المجامع اللغوية العلمية المنتشرة في العديد من البلدان العربية، للمحافظة على اللغة العربية التي يضعها مشروع الشارقة الثقافي على رأس أولوياته.

ويأتي افتتاح «مجلس اللسان العربي»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وبمبادرة من سموه لتعزيز جهود مجامع اللغة العربية، والنهوض باستخدام لغة القرآن الكريم في مختلف المنابر الإعلامية والتربوية والثقافية.