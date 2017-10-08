عماد النمر (عجمان)

حقق عجمان فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الظفرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، سجل أهدف عجمان البرازيلي إديلسون في الدقيقة 65، ووليد خالد في الدقيقة 89 وبكاري كوني في الدقيقة 96، بينما سجل هدف الظفرة الوحيد على الحمادي في الدقيقة 95، وبهذه النتيجة يحصد عجمان أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الظفرة عند نقطة واحدة محتلاً المركز الخامس.

جاءت بداية المباراة سريعة لمصلحة عجمان، حيث انفرد محمد الخديم بحارس الظفرة عبد الله سلطان الحارس ويشتتها الدفاع، ويبعد حمد الحمادي كرة عرضية خطيرة إلى ركنية في اللحظة الأخيرة، ويسدد حيدروف رأسية تمر بجوار مرمى الظفرة، وينحصر اللعب في وسط الملعب حتى يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب الظفرة محمد قويض تبديلاً بإشراك العراقي مهند كرار بدلاً من سلطان الشامسي، ودفع مدرب عجمان أيمن الرمادي بالبرازيلي إديلسون بدلاً من محمد الخديم، ويسدد إديلسون رأسية من اللمسة الأولى تعلو المرمى بقليل، ويقود بكاري كوني هجمة خطيرة لعجمان ويسدد بيد الحارس، ثم كرة من مايجا يبعدها دفاع الظفرة من على خط المرمى، ويشدد عجمان من هجماته مستفيدا من تحركات بكاري كوني وإديلسون عن طريق الأطراف. ومن ركلة حرة لعجمان يسدد إديلسون قذيفة صاروخية في الزاوية اليسرى لحارس الظفرة عبد الله سلطان مسجلاً الهدف الأول للبرتقالي في الدقيقة 65، مترجماً أفضلية عجمان وسيطرته على مجريات اللعب.

وينجح البديل وليد خالد من تسجيل الهدف الثاني لعجمان مستفيداً من خطأ دفاع الظفرة، حيث تابع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 89، ويسدد مهند كرار كرة متوسطة بيد حارس عجمان حمد خالد، وفي الوقت بدل من الضائع يقلص علي إبراهيم الحمادي النتيجة، مسجلاً الهدف الأول للظفرة في الدقيقة 95، ثم يضيف بكاري كونيه الهدف الثالث لعجمان في الدقيقة 97 مستفيداً من عرضية متقنة لإديلسون سددها مباشرة داخل الشباك، بعدها ليطلق الحكم يحيى الملا صافرة نهاية المباراة بفوز عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف للظفرة.