تعادل مثير بين شباب الأهلي - دبي والشارقة

منير رحومة (دبي)

حسم التعادل الايجابي 3/‏3 المواجهة الأولى بين الناديين المدمَجين «شباب الأهلي - دبي» والشارقة، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، التي أقيمت أمس على استاد راشد، وانتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض 2/‏ 1. وسجل لشباب الأهلي - دبي كل من لوفانور ومرزوق وديوب في الدقاق 23 و36 و86، بينما سجل للشارقة خالد الزري في مناسبتين 45 و50 وسواريز في الدقيقة62 . ورفع شباب الأهلي - دبي رصيده إلى نقطتين، بينما سجل الشارقة أول نقطة في رصيده.

جاءت انطلاقة المباراة ضعيفة المستوى، غاب عنها الحماس والتشويق، بعد أن تركز اللعبة باتجاه واحد لمصلحة أصحاب الأرض، حثي سيطر شباب الأهلي - دبي على مجريات اللعب، بينما اعتمد الضيوف على المرتدات السريعة لمفاجأة الخصم. وكانت الدقيقة 18 نقطة التحول في المباراة، بعد كرة طويلة باتجاه لوفانور أخطأ الحارس أحمد ديدا وأمسك الكرة بيده خارج الصندوق، ليحصل على البطاقة الحمراء، ويجبر فريقه على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، حيث شارك الحارس البديل راشد أحمد بديلاً لعمر جمعة. واستغل «شباب الأهلي- دبي» الوضع لمصلحته، ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد هجمة سريعة قادها راشد حسن وأكملها لوفانور في الشباك. ثم أضاف محمد مرزوق الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 36 بعد ركنية نفذها حبيب الفردان.

واستفاق الضيوف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وهاجموا من الأطراف، ليقلص خالد الزري الفارق في الدقيقة 47 بعد هجمة سريعة، لينتهي الشوط الأول على نتيجة 2/‏ 1 لمصلحة أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، ارتفع المستوى الفني للمباراة، بعد أن تحرر الشارقة من الضغوط، واعتمد الأداء الهجومي عن طريق سرعة الانطلاقات من الأطراف، حيث نجح في تعديل النتيجة مبكراً عن طريق خالد الزري، في الدقيقة 50، وذلك بعد هجمة قادها سواريز راوغ على إثرها الدفاع، ومرر كرة عرضية سجل منها الزري هدفه الشخصي الثاني وهدف التعادل لفريقه. وارتفعت معنويات لاعبي الشارقة وضاعفوا من محاولاتهم، خاصة في ظل التراجع الكبير في أداء أصحاب الأرض، ليستغل سواريز ارتباكاً في قلب دفاع شباب الأهلي - دبي، وينفرد بالمرمى مسددا في شباك الحارس حسن حمزة، ومانحاً التقدم لفرقة النحل في الدقيقة 62. وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة، دفع كاتلين مساعد مدرب شباب الأهلي - دبي كل من سعيد أحمد ووليد عمبر، من أجل تنشيط الأداء الهجومي، وبالفعل حصل لوفانور على ركلة جزاء نفذها ديوب في الدقيقة 86 معدلاً الكفة 3/‏3، منهياً المباراة بالتعادل الإيجابي.

تشانج يقترب من شباب الأهلي ـ دبي

دبي(الاتحاد)

اقترب الكوري مون تشانج جي من الانضمام إلى صفوف «شباب الأهلي - دبي» في خانة اللاعب الآسيوي، وذلك بعد أن فشلت صفقة التعاقد مع السوري اياس عثمان. وينتظر أن يصل الكوري مون قريباً لإجراء الفحوص الطبية، وإتمام الصفقة علماً بأن نادي «شباب الأهلي - دبي» يحق له التعاقد مع لاعب آسيوي حر بعد غلق باب الانتقالات الصيفية.