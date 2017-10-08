«مدربان مساعدان» لأبيض الشباب استعداداً للتصفيات الآسيوية

معتصم عبدالله (دبي)

دشن منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999، تجمعه الداخلي في دبي أمس الأول بمشاركة 24 لاعباً، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين، في قرغيزستان ضمن المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبه منتخبات عمان، النيبال، قرغيزستان «المستضيف»، والبحرين.

وبدا اللافت وجود مساعدين للصربي ليوبينكو درولوفيتش، مدرب أبيض الشباب إلى جانب راشد عامر رئيس قسم مراكز التدريب والمشرف الفني على المنتخب، وكان اتحاد الكرة مؤخرا قد عين عامر مشرفاً على المنتخب بجانب ماجد سالم عضو لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات كمساعد للمدرب، في الوقت الذي استمر فيه خالد داحس في مهامه كمدرب مساعد، رغم خلو القائمة الأخيرة والمعلنة من قبل اتحاد الكرة من اسم داحس كمدرب مساعد.

وضمت قائمة الجهازين الفني والإداري المُعلنة من قبل اتحاد الكرة إلى جانب راشد عامر، ليوبينكو درولوفيتش، وماجد سالم المدرب المساعد، سالم اليعقوبي مديراً للمنتخب، لويس ديوجو مدرباً للياقة، يوسف الزعابي مدرباً للحراس، ميرسولاف جركل محللاً فنياً، خلدون الكلوب طبيباً، منير الجزايرلي معالجاً، جورج بوغنار «مدلك»، وفتحي مناع مسؤول المهمات.

ويخوض «أبيض الشباب» خلال تجمعه الحالي مباراتين وديتين أمام ضيفه منتخب الأردن للشباب غداً، والأربعاء على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، حيث يستعد «النشامى» بدوره لخوض التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب إيران «المستضيف»، فلسطين، وسوريا.

من جانبه، ذكر ماجد سالم المدرب المساعد -الجديد- لأبيض الشباب، أن وجوده إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري يمثل عاملاً مساعداً من خلال خبراته السابقة مع المنتخبات والأندية، وأوضح «المدرب المواطن الأقرب للاعبين، ودورنا خارج وداخل الملعب، تهيئة اللاعبين نفسياً والإحساس بالوطنية وتخفيف الضغوطات، وتعظيم الإحساس بالمسؤولية، وعلينا كجهاز فني بعيداً عن المسميات توحيد الجهود من أجل المنتخب».

وأشار سالم إلى عدم ابتعاده عن أجواء التدريب رغم انقطاعه عن العمل في نادي الوحدة منذ نحو عام، بجانب عضويته الحالية في لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، وقال «حرصت على الاستمرار في المجال من خلال دورات متواصلة، وأعتقد أن فترة الغياب الماضية عن العمل الميداني تمنحني الدوافع للعمل بحماس أكبر» .