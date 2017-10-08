«المحترفين» تجتمع بمسؤولي المباريات



تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) عقدت لجنة دوري المحترفين، الاجتماع الدوري الأول لمسؤولي المباريات في موسم 2017-2018، حضر الاجتماع عبد الحميد المستكي، عضو المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة الفنية، وممثلو إدارة المسابقات والعمليات والإعلام بلجنة دوري المحترفين. افتتح المستكي الاجتماع بكلمة رحب خلالها بالحضور، مشيداً بما قدمه مسؤولو المباريات من مراقبين، مسؤولي الأمن والإعلام في الجولات الماضية من مسابقات اللجنة التي تشمل، دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي والرديف، مبيناً أن مسؤول المباراة يمثل اللجنة من خلال تنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، وضمان إقامة المباراة في أجواء إيجابية، وأكد رئيس اللجنة الفنية على أهمية تعاون جميع الأطراف، من أجل تنظيم المباريات وفقاً لأعلى معايير الجودة. وتواصلت فعاليات الاجتماع بعرض قدمه طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات، سلط من خلاله الضوء على أبرز ملاحظات الجولات الماضية، واستعرض أهم التحديات التي قد تواجه مسؤولي المباريات، خلال عملهم وآلية تجاوز أي صعوبات. وبدوره تطرق محمد باسل الجلاد مدير المسابقات، إلى تقارير المباريات وقائمة الفحص والمهام والعد التنازلي بالإضافة إلى الأمور الأمنية في المباريات.