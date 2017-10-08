الجزيرة وأوكلاند يقصان شريط مونديال الأندية 6 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

يقص فريقا الجزيرة وأوكلاند سيتي شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، المنتظر أن تقام فعالياتها في مدينتي أبوظبي والعين خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر القادم، حيث تعتبر هذه المواجهة الوحيدة التي عرف هوية طرفيها، على عكس باقي مواجهات البطولة التي ستجري مراسم سحب قرعتها غداً في العاصمة أبوظبي.

وستجمع أولى مباريات البطولة الجزيرة بوصفه بطلاً لدوري الخليج العربي، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل لمسابقة دوري أبطال أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى مباراتي الدور الثاني للانضمام إلى باتشوكا المكسيكي وبطلي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا، إذ سيتم غداً فرز هذه الأندية الأربعة بشكل عشوائي، وتحديد هوية مواجهة كل فريقين، على أن تقام المباراتان في أبوظبي يوم 9 ديسمبر.

ويتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور الثاني إلى مباراتي الدور نصف النهائي المقررتين يومي 12 ديسمبر و13 ديسمبر، إذ يواجهان كلاً من نادي ريال مدريد والنادي المتوج بلقب كوبا ليبرتادرويس، ليمضي الفريقان اللذان يعبران هذا الدور إلى المباراة النهائية المقررة يوم 16 ديسمبر على استاد مدينة زايد الرياضية.

يُذكر أن الفريقين الخاسرين في ربع النهائي سيخوضان مواجهة لتحديد صاحب المركزي الخامس، وبينما يخوض الفريقان المهزومان في نصف النهائي مواجهة لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي تسبق انطلاق المواجهة النهائية في نفس اليوم.