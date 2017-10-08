محروس يدشن «مهمة الإنقاذ» بالاجتماع مع لاعبي «الإعصار»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

دشن السوري نزار محروس مدرب حتا الجديد مهمته رسمياً مع الفريق عصر أمس، باجتماع مصغر مع اللاعبين في نادي النصر بعد نحو 24 ساعة من لقاء «العميد» أمس الأول على ستاد حمدان بن راشد، ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، وذلك بغرض التعارف وشرح خطة العمل للمرحلة المقبلة ، بحضور علي عبدالله البدواوي، المدير التنفيذي للنادي، وعبيد علي البدواوي، مدير الفريق الأول وبقية أعضاء الجهاز الفني.

ودعا محروس اللاعبين إلى التعاون والتكاتف ومضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لتأكيد الحضور القوي في جميع الاستحقاقات ، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في اللاعبين لتحقيق النتائج الجيدة التي تلبي الطموحات المرجوة من قبل النادي والجماهير.

وكان المقدوني جوكيكا مدرب حتا السابق، دفع ثمن مغامراته مع «الإعصار» في الموسم الحالي بعد جولتين من كأس الخليج العربي، وثلاث جولات من الدوري، وذلك بعد أن ظهر الفريق الحتاوي صاحب بحالة غير جيدة على مستوى الأداء الفني والنتائج في الموسم الحالي، وهو ما دفع إدارة النادي إلى اللجوء للتغيير.

وواجه جوكيكا الذي أمضى نحو 367 يوماً مع حتا، ظروفا صعبة تمثلت النقص العددي خلال مباريات في الدوري، وهو ما دفعه إلى الإشارة بعد «رباعية الصقور» في الجولة الثالثة من الدوري، بأنه لا يشعر بأي ضغوط نتيجة التراجع في صفوف الفريق.

لكن مع استمرار النتائج السلبية تغيرت رؤية إدارة النادي، رغم إدراك الجميع وجود نقص عددي مؤثر في الصفوف، لكن بات هناك قناعة كاملة بأن جوكيكا «62» عاماً هو المسؤول الأول عن الكثير من الأمور الفنية غير الجيدة انطلاقاً من محصلة المعسكر الخارجي في مقدونيا، والإصابات العضلية التي حدثت لبعض اللاعبين في الفترة الماضية.

ورغم ما حدث، فإن جوكيكا نجح في وضع بصمة جيدة مع حتا في الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في 24 مباراة في دوري الخليج العربي، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 12 مباراة وحصد 24 نقطة منحت«الإعصار» فرصة البقاء مع «المحترفين. ولم تغب عن ذاكرة جماهير حتا تصريحات جوكيكا بعد وقت قصير من توليه المسؤولية الفنية الموسم الماضي، حيث أكد أنه جاء إلى دوري الخليج العربي من «الباب الصغير» في إشارة إلى سعادته بخوض التجربة مع نادٍ قادم لتوه من دوري الدرجة الأولى، والآن يغادر المدرب من الباب نفسه، والمصادفة أن التعاقد معه والاستغناء عن خدماته حدث في شهر واحد هو أكتوبر.