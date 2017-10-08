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يوكوهاما الياباني يستقبل وفد المجلس

«أبوظبي الرياضي» يلتقي الإدارات الفنية في الأندية
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تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعاً موسعاً مع الإدارات الفنية في أندية أبوظبي لكرة القدم الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة)، لبحث ومناقشة كل الخطط والبرامج الفنية لموسم 2017-2018.

حضر الاجتماع الذي عقد بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية، طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، ومديرو الإدارات والقطاعات الفنية في أندية أبوظبي، حيث شهد الاجتماع في أجندته استعراض ومناقشة مخرجات البطولة التحضيرية للفئات العمرية تحت 14 و15 و18 سنة لأندية إمارة أبوظبي، التي أقيمت قبل انطلاقة الموسم.

كما تم الوقوف على كل الخطط الفنية المتبعة في أكاديميات الكرة بأندية أبوظبي، والاطلاع على مسار الفرق المشاركة بكل المسابقات والدوريات المحلية، كما استعرض الاجتماع الخطة الفنية لمهرجان أبوظبي الرياضي لمدارس الكرة لفرق الفئات العمرية في أعمار 7 و8 سنوات الذي سيقام بنسخته السادسة خلال الفترة المقبلة، بأهداف دعم قاعدة الفئات العمرية في أندية أبوظبي.

من جهته أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية الاجتماعات التنسيقية بين المجلس والأندية لاستعراض كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح للمنظومة الكروية في أندية أبوظبي في كل موسم، مبيناً أن الاجتماع شهد عرضاً تفصيلياً للبرامج الفنية التي يقيمها مجلس أبوظبي الرياضي من مسابقات لفرق الفئات العمرية وندوات تطويرية وورش تدريبية ومعايشات فنية خارجية مع الأندية والمؤسسات الرياضية الشريكة لمجلس أبوظبي الرياضي، موضحاً أن المجلس اطلع على الخطط الفنية لأندية أبوظبي وأكاديميات الكرة، وشدد على توحيد العمل المشترك وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف داعمة للمسار التطويري لأندية أبوظبي الكروية للخروج بنتاجات مهمة تخدم قاعدة المراحل العمرية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الفرق الأولى لكرة القدم.

وعلى جانب آخر استقبل الروماني ايساد داورو المدير الرياضي لنادي يوكوهاما مارينوس الياباني في مكتبه باستاد نيسان الدولي، وفد مجلس أبوظبي الرياضي المكون من حورية الطاهري وفيصل الحمادي وسالم النقبي ولاعبي أندية أبوظبي الكروية تحت 16 سنة وهم: عبدالله أبوبكر فدعق (الجزيرة) خالد علي أحمد البلوشي (العين) وليد خالد حسين الحمادي (بني ياس) محمد ناصر علي العبيدلي (الوحدة) محمد أحمد عبدالرحمن (الظفرة)، وذلك على هامش البرنامج التدريبي للاعبين المقام حالياً في مدينة يوكوهاما والذي سيستمر لغاية التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لصقل المواهب الكروية بالمراحل العمرية المختلفة لأندية أبوظبي، ومواكبة تطبيقات الأكاديميات الكروية في قارة آسيا، والاستفادة من المناهج والخطط التدريبية الحديثة في عالم الساحرة المستديرة. ... المزيد
     
 

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