«أبوظبي الرياضي» يلتقي الإدارات الفنية في الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعاً موسعاً مع الإدارات الفنية في أندية أبوظبي لكرة القدم الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة)، لبحث ومناقشة كل الخطط والبرامج الفنية لموسم 2017-2018.

حضر الاجتماع الذي عقد بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية، طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، ومديرو الإدارات والقطاعات الفنية في أندية أبوظبي، حيث شهد الاجتماع في أجندته استعراض ومناقشة مخرجات البطولة التحضيرية للفئات العمرية تحت 14 و15 و18 سنة لأندية إمارة أبوظبي، التي أقيمت قبل انطلاقة الموسم.

كما تم الوقوف على كل الخطط الفنية المتبعة في أكاديميات الكرة بأندية أبوظبي، والاطلاع على مسار الفرق المشاركة بكل المسابقات والدوريات المحلية، كما استعرض الاجتماع الخطة الفنية لمهرجان أبوظبي الرياضي لمدارس الكرة لفرق الفئات العمرية في أعمار 7 و8 سنوات الذي سيقام بنسخته السادسة خلال الفترة المقبلة، بأهداف دعم قاعدة الفئات العمرية في أندية أبوظبي.

من جهته أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية الاجتماعات التنسيقية بين المجلس والأندية لاستعراض كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح للمنظومة الكروية في أندية أبوظبي في كل موسم، مبيناً أن الاجتماع شهد عرضاً تفصيلياً للبرامج الفنية التي يقيمها مجلس أبوظبي الرياضي من مسابقات لفرق الفئات العمرية وندوات تطويرية وورش تدريبية ومعايشات فنية خارجية مع الأندية والمؤسسات الرياضية الشريكة لمجلس أبوظبي الرياضي، موضحاً أن المجلس اطلع على الخطط الفنية لأندية أبوظبي وأكاديميات الكرة، وشدد على توحيد العمل المشترك وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف داعمة للمسار التطويري لأندية أبوظبي الكروية للخروج بنتاجات مهمة تخدم قاعدة المراحل العمرية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الفرق الأولى لكرة القدم.