نورة الكعبي: اختيار مريم بنت محمد بن زايد بداية حقيقية للعمل

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكدت معالي نورة الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، أن اختيار سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، لتكون على رأس منظمة الأولمبياد الخاص يعد البداية الحقيقية لعمل هذه المؤسسة.

وأشارت معاليها إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتحويل الأولمبياد الخاص إلى منظمة مستقلة برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد، يعد قراراً تاريخياً، يتماشى مع سياسة الدولة الحكيمة في توفير متطلبات النجاح والتميز كافة لأصحاب الهمم.

وقالت الكعبي: بكل تأكيد العالم أجمع يعرف سياسة الإمارات تجاه أصحاب الهمم وسعيها الدائم قيادة وشعباً، إلى تذليل المصاعب كافة أمامهم خاصة في المحافل الرياضية الخاصة بهم، إضافة إلى سعيها الدائم لتبني المواهب والأبطال على الساحتين المحلية والدولية.

وأكدت معاليها أن تحويل الأولمبياد الخاص إلى منظمة مستقلة سيخدم هذا التوجه، من خلال تخصيص الجهود وحصرها في عمل هذه المؤسسة، إضافة إلى توفير المتطلبات اللازمة كافة لتحقيق الأهداف المرجوة، سواء المتطلبات المادية من خلال الدعم المالي المناسب، وأيضاً المتطلبات البشرية بوجود كوادر إدارية ناجحة في هذا المجال وقادرة على قيادة الدفة بنجاح.