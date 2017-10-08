محمد بن راشد يوجه بتحويل الأولمبياد الخــــــاص إلى منظمة مستقلة

أبوظبي (وام)

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمت إعادة هيكلة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ليتحول إلى منظمة مستقلة مشهرة من وزارة تنمية المجتمع.وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من اللقاءات التي جرت مع ممثلين من منظمة الأولمبياد الخاص الدولي الهيئة الدولية التي تدير حركة الأولمبياد الخاص، كما أنها تأتي تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة لإطلاق منظمة مستقلة ذات أسس متينة؛ بهدف التركيز على بناء إرث لرياضيي الأولمبياد الخاص من مواطني الدولة والمقيمين فيها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريده له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الهدف هو خلق إرث لرياضيي الأولمبياد الخاص ومأسسة هذا العمل ودعم استضافة الدولة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019».

وتتولى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان منصب الرئيس الفخري للمنظمة، وفق الهيكل التنظيمي الجديد، فيما تشغل معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب منصب رئيس مجلس الإدارة. ويتكون المجلس الحالي من: إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعائشة عبدالله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي في دبي، وطلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي وعضو مجلس مؤسسة زايد العليا، ومريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في «أبوظبي توفور 54»، ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، وتالة الرمحي مدير الشؤون الاستراتيجية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، وريم الفهيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سدرة، وبطي الشيزاوي رياضي في الأولمبياد الخاص، وفاطمة القاسمي مديرة مكتب التسهيلات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة زايد، وسعيد سيف النيادي، وآيتكا ثاكور من مركز إنتيجريت لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ممثلين من كل من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة. وسيتم التصويت لاختيار ممثل عائلات رياضيي الأولمبياد الخاص من جانب أسر الرياضيين للانضمام إلى المجلس. وبالإضافة إلى ذلك، سيخصص مقعد ضمن المجلس لرجل أعمال، وسيتم تعيين مدير للمؤسسة خلال الأسابيع القادمة.

ويكون المقر الرئيس للمنظمة الجديدة في أبوظبي، وسيكون التعاون وثيقاً مع اللجنة الإماراتية المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019؛ بهدف مشاركة الموارد، وتضافر الجهود استعداداً لتنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.