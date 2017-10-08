«عجمان الرقمية» تستكمل انضمامها إلى الشبكة الإلكترونية الاتحادية

دبي (الاتحاد)

استكملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنجاز الربط بين الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDnet)، وشبكة حكومة عجمان الرقمية، بهدف تفعيل الخدمات الحكومية بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ما يوفر إمكانية تقديم خدمات شاملة للمتعاملين، وتحقيقا لتوجهات الهيئة في الارتقاء بجودة الخدمات في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة، بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات، والريادة في البنية التحتية التقنية الذكية في الدولة.

وتأتي عملية الربط مع حكومة عجمان الرقمية، استكمالا لجهود الهيئة الرامية إلى تحقيق الربط الإلكتروني الشامل على المستوى الوطني بما يشمل الحكومات الإلكترونية المحلية. وتقوم رؤية الهيئة على ريادة الإمارات عالمياً في تقنية المعلومات والاتصالات، ما يستلزم توفير البنية التحتية اللازمة لتكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتسهيل وصول الخدمات للمتعاملين، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والبيانات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية، فضلا عن دور عملية الربط في ترشيد النفقات المادية على الجهات الحكومية. ويحقق الربط الشبكي مع الحكومات المحلية قيمة مضافة للعمل الحكومي، يساهم في تعزيز فاعلية الحكومة الذكية على مستوى الدولة، وتحقيق سعادة المتعاملين من خلال تسهيل الإجراءات، والاستفادة الحقيقية من إمكانات التحول الذكي، لذا تعمل الهيئة على ضم شبكات الحكومات المحلية، للوصول إلى شبكة شاملة أكثر فاعلية.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات:«بانضمام حكومة عجمان الرقمية إلى الشبكة الإلكترونية الاتحادية تكون الإمارة قد خطت خطوة أخرى على طريق التكامل والترابط، مما يعزز فعالية خدمات الحكومة وإسعاد المتعاملين. ونحن سعداء بهذا التطور الذي يسهم في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني، وخلق البيئة الملائمة لنجاح التوجهات الحكومية في الربط والتكامل والجودة، مما يسهل الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومرحلة ما بعد النفط، والوصول إلى الريادة العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يعتبر عصب تطور كافة القطاعات وتطوير أدائها». وأعربت عهود شهيل المدير العام للحكومة الرقمية في عجمان عن سعادتها للتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في إنجاز الربط الشبكي بين الشبكة الإلكترونية الاتحادية وشبكة حكومة عجمان التابعة لحكومة عجمان الرقمية (AJnet) بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تلبية وتغطية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية.

من جانبه، قال المهندس حمد إبراهيم البلوشي مدير المشروع إن هذا الربط يعد الثالث من نوعه في الدولة وأشار إلى أن الحكومة الرقمية تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في إمارة عجمان لدعمها خطة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة عجمان. وأكدت البلوشي أن من شأن تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين أن يحقق الكثير من الأهداف المشتركة.