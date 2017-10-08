3 مليارات درهم استثمارات «اتصالات» في 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

رصدت «اتصالات» أكثر من 3 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية للعام 2017، بحسب المهندس صالح عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي للمجموعة «اتصالات».

وقال العبدولي في تصريحات صحفية على هامش انطلاق معرض جيتكس 2017 «تعد شبكتنا اليوم إحدى أكبر وأسرع وأحدث الشبكات على مستوى المنطقة نتيجة لتلك الاستثمارات المتواصلة التي تم ضخها على مدى السنوات الماضية، والتي بلغت 31 مليار درهم، الأمر الذي أتاح تحقيق نتائج باهرة في مستويات التغطية، حيث تجاوزت مستويات التغطية لشبكة الجيل الثالث 99.58% والجيل الرابع 97.78% المناطق المأهولة بالسكان في الدولة.

وأضاف، أن نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل بلغت 93.28% أي ما يعادل 1.81 مليون منزل متصل بهذه الشبكة، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للدولة يعكس حالة التفوق والريادة التي تشهدها على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن هذه النسب العالية ساهمت في تصدر الإمارات قائمة أفضل دول العالم من حيث تغطية شبكة الألياف الضوئية في العام الماضي.

تابع العبدولي: «أصبحنا على مشارف إنهاء أعمال تهيئة البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس (5G)، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة، حيث أجرينا بالتنسيق مع شركائنا العالميين من مزودي التكنولوجيا سلسلة من التجارب والاختبارات على شبكة الجيل الخامس لتحديد مدى جاهزيتها، وسنواصل هذا العام تلك التجارب للوصول إلى أعلى سرعة بيانات ممكنة، وفي عام 2020، ستكون هذه الشبكة متوفرة للاستخدام».