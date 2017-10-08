بخلاء «البريميرليج»!

عمرو عبيد (القاهرة)

صدمة إنسانية كبيرة، تعرض لها نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني خوان ماتا، عندما أعلن عن مبادرته الخيرية منذ شهرين تقريباً والتي طلب فيها من كل لاعبي كرة القدم في العالم، أن يخصصوا 1% من قيمة رواتبهم لمصلحة أعمال الخير في جمعية كومون جول، ولم يتوقع ماتا رد الفعل السلبي من جانب زملائه في «المان يونايتد» أو لاعبي الدوري الإنجليزي أصحاب الرواتب الضخمة في عالم الكرة، لدرجة أنه لم يتلقَّ أي استجابة على الإطلاق منهم، بينما جاء بعض الدعم من 5 لاعبين فقط خارج البريميرليج !

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أن نسبة 1% في المتوسط من رواتب لاعبي البريميرليج الأثرياء، قد تكفي لمساعدة 500 طفل مشرد في أنحاء العالم، وتهكمت الصحيفة على عدم استجابة هؤلاء النجوم بقولها إن المال المطلوب لن يقارن مثلاً بزوج الأقراط الماسية، الذي ارتداه بول بوجبا في أحدث صورة له بإحدى المجلات خلال الشهر الماضي.

وبينما يتصارع الجميع في إنجلترا على حقوق البث التليفزيونية من أجل زيادة حصة بعض الأندية الكبرى، واجه ماتا تجاهلاً وصمتاً تاماً تجاه مبادرته داخل إنجلترا في حين قُدِّمَ الدعم من خارجها، إذ شارك الإيطالي جورجيو كيلليني نجم يوفنتوس باستجابة سريعة، وبتواضع كبير ظهر في رسالته بالبريد الإلكتروني الموجهة إلى ماتا، والتي أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الإنساني في الوقت الذي اعتذر فيه عن لغته الإنجليزية الركيكة، في بساطة ليست غريبة على المدافع الإيطالي القدير.

كما أعلن ماتس هوميلز لاعب بايرن ميونيخ، وكذلك زميله الشاب سيرج جنابري صاحب الـ 22 عاماً والمعار إلى البافاري عن مشاركتهما في مبادرة ماتا، بالإضافة إلى اللاعبتين الأميركيتين أليكس مورجان وميجان رابينو !

وقال ماتا في تسجيل قصير بالفيديو: هناك عالم آخر بعيد عنا، لا يهتم كثيراً بالانتصارات الكروية وتحقيق البطولات والكؤوس، إنهم بحاجة إلينا وما نقوم به هو عمل صغير جداً ربما يؤدي إلى تغيير كبير. ومن جانبه قال جنابري، إن 1% ليس رقماً كبيراً، لكنه سيكون مؤثراً إذا عملنا كلنا كفريق واحد.