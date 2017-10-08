​«شراع لزاز» يحلق بقمة «بوانيش المرحباني»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «لزاز» لخليفة مهير المزروعي بطلا لسباق المرحباني للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة أمس الأول، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.

وجاءت أجواء السباق حماسية للغاية منذ البداية وحتى النهاية، حيث حاول البحارة المشاركون حصد لقب السباق الثاني لفئة البوانيش، واحتدمت المنافسة بين البطل «لزاز» و«خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي الذي حل ثانياً في الترتيب العام وحصل على 29 ألف درهم، فيما احتل المركز الثالث «دهيس» لراشد خادم المهيري وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الرابع فكان من نصيب تواق لمحمد أحمد علي معيوف وحصل على 26 ألف درهم، فيما جاء خامسا زلزال لعمر عبد الله المرزوقي وحصل على 24 ألف درهم، وجاء سادسا «صليج» لعبيد جمعة الرميثي وحصل على 22 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز السابع من نصيب «الزعيم» لعبيد جمعة الأحباب الرميثي وحصل على 20 ألف درهم، وفي المركز الثامن جاء «اللولو» لراشد سعيد صباح الرميثي وحصل على 18 ألف درهم وتاسعاً حل «الرائد» لمكتوم عتيق ماجد المهيري وحصل على 16 ألف درهم، أما المركز العاشر فاحتله «مهاجر» لأحمد خادم المهيري وحصل على 14 ألف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية، وتحدث المهيري للمشاركين في كلمة بعد انتهاء المنافسات، عبر فيها عن سعادته البالغة بتواجد هذا العدد في السباق، ووجه الشكر إلى المشاركين على التواجد بهذا الحجم وهذه القوة.

وقال: بكل تأكيد البوانيش من فئات التراث الأصيل ولها مميزات ومواصفات خاصة للغاية ولذلك فإن وصول عدد المشاركين إلى مائتي بحار يعني عشق هذه الفئة وعشق التراث بشكل عام.

وأشاد بالتزام البحارة بالمواصفات واللوائح والقوانين المنظمة للسباق، مشيدا بالروح التنافسية الشريفة التي جمعة البحارة في هذا السباق المميز.

ووجه التحية إلى «لزاز» ومالكه خليفة مهير المزروعي على التتويج باللقب، مؤكدا أنه استحق الفوز عن جدارة بعد الأداء الرائع منذ بداية المنافسات وحتى النهاية، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم، مؤكدا أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يقدم كل الدعم للتراث البحري وعشاقه ويسعى دائما لتوفير كافة متطلبات الراحة والنجاح لمختلف الأحداث التي تقام تحت مظلته.​