برنامج تطوير تدريب الجودو ينتقل إلى «الشرقية» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يتواصل اليوم برنامج اتحاد المصارعة والجودو الخاص بتطوير أساليب التدريب في الأندية الأعضاء ترجمه لتعليمات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، ومواكبة للمستجدات الفنية للعبة التي أقرت مؤخرا في دولة المجر على هامش بطولة سوزوكي العالمية للجودو لعام 2017 التي أقيمت في بودابست بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF).

وتنتقل اليوم الجولة التثقيفية لشعبة الجودو إلى أندية المنطقة الشرقية، وتبدأ بتجمع منطقة كلباء، ثم الفجيرة وتختتم بتجمع خورفكان، فيما يشهد يوم غد تجمع للأندية الثلاثة في تدريب مشترك تحت إشراف مدرب المنتخبات العمرية الياباني نويا بمشاركة كافه اللاعبين والأجهزة الفنية وبحضور محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف شعبة الجودو.

وتهدف الجولة لتفعيل دور الأندية لدعم مسيرة اللعبة ورصد المواهب، التي تمثل دعما للمنتخبات الوطنية، قبل بدء موسم الجودو الذي يستأنف في نوفمبر القادم بصالة تيتان بمقر الاتحاد بمنطقة المشرف، حيث يهدف الاتحاد للاستفادة من فترة التوقف للإعداد الجيد لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2017 خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر. وكانت جولة أبوظبي، شهدت مشاركة 90 لاعباً من لاعبي المنتخبات الوطنية في التدريبات العملية والنظرية التي أشرف عليها مدرب المنتخبات الوطنية المدرب الياباني وسط حضور كبير.

من جانب آخر، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بفكرة الجولة التثقيفية وبنهج شعبة الجودو التي استثمرت فترة توقف المسابقات المحلية بهدف التركيز خلال المرحلة المقبلة لإنجاح بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو (أبوظبي 2017) التي تتزامن مع عام الخير2017، متمنيا أن تحقق الجولة الفنية أهدافها خلال المرحلة القادمة، وتنعكس على الفئات العمرية التي تمثل مستقبل الجودو الإماراتي.