المهيري: طواف فرنسا حلم «الإمارات للدراجات»

محمد صادق (ميلانو)

أكد خالد المهيري، عضو مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات، أن طموحات الفريق بلا حدود في البطولات العالمية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بفئة المحترفين، مشيراً إلى أن هدف الفريق الدخول إلى قائمة «التوب 10» في موسم 2018 بعد أن اكتسب الفريق خبرات كبيرة الموسم الحالي وحقق نتائج جيدة في السباقات التي شارك بها خاصة في طواف إيطاليا الشهير.

وقال على هامش مشاركة فريق الإمارات للدراجات في سباق لومبارديا الإيطالي إن «أحد أهداف الفريق الرئيسية في المستقبل والذي يعتبر حلماً يتم التخطيط له، هو الفوز بطواف فرنسا» تور دي فرانس «الأشهر والأكبر ضمن بطولة العالم».

وأضاف: «في موسم 2017 وصلنا للمركز الثالث عشر في تصنيف فرق المحترفين للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ‏UCI ‬ووضعنا ‬هدفاً بالوجود ‬ضمن ‬قائمة ‬العشر ‬الأوائل، ‬وربما ‬المركز ‬السابع، ‬وسنسعى ‬للوصول ‬إليه ‬في ‬ظل ‬الإمكانيات ‬التي ‬يمتلكها ‬الفريق ‬والذي ‬وضع ‬نفسه ‬في ‬مصاف ‬الفرق ‬القوية ‬خصوصاً ‬بعد ‬الخبرات ‬الكبيرة ‬التي ‬اكتسبناها ‬منذ ‬تكوين ‬الفريق، ‬ونأمل ‬أن ‬يحالفنا ‬التوفيق ‬وتقف ‬الظروف ‬بجانبنا ‬بعدما ‬واجهنا ‬صعوبات ‬في ‬بعض ‬الأوقات ‬خلال ‬الموسم ‬الجاري، ‬منها ‬أننا ‬كنا ‬نأمل ‬من ‬أحد ‬الدراجين ‬إحراز ‬نحو ‬1000 ‬نقطة ‬في ‬الجولة ‬العالمية ‬ولكنه ‬للأسف ‬لم ‬يتمكن ‬من ‬تسجيل ‬أي ‬نقطة ‬طوال ‬السباقات ‬التي ‬شارك ‬بها»‬.

وأشار إلى أنه تم وضع استراتيجية الفريق خلال الموسم المقبل والخطوط العريضة فيما يخص الدراجين خلال اجتماع مع جوسيبي ساروني مدير الفريق، مؤكداً أن الاجتماع ناقش أداء الفريق وكيفية تطويره في عام 2018 ومراقبة أداء الدراجين، وذلك عبر وضع نظام متابعة مع كل مدير رياضي وعددهم 6 بالفريق سيقدمون تقارير شهرية عن أداء كل دراج، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأدوات الفنية المستخدمة لتجهيز الدراجين مما يعطينا صورة متكاملة عن أداء الدراج وإلى أي مدى يمكنه الوصول خلال السباقات على مدار الموسم.

وأوضح المهيري أن «الفريق يسير بخطى جيدة على صعيد التعاقدات بعدما تم الإعلان في وقت سابق عن التعاقد مع دراجين اثنين من النخبة في العالم وهما الكسندر كريستوف ودانيال مارتن والذي يملك أكثر 3 آلاف نقطة في رصيده في ترتيب الدراجين في العالم».

وكشف عن مفاوضات أجراها فريق الإمارات مع الدراج الإيطالي المخضرم فابيو آرو من أجل ارتداء قميص فريق الإمارات، وقال: «توصلنا إلى اتفاق مع فابيو آرو للانضمام للفريق، وسيتم الإعلان عنه بعد توقيع العقد رسمياً خلال أيام قليلة ولمدة 3 سنوات، وبالطبع سعينا لإبرام هذا التعاقد في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها آرو الحائز على العديد من البطولات العالمية، وكوننا نسعى لتقوية الفريق بأفضل الدراجين من أجل المنافسة على الألقاب».

وعن مساهمة فريق الإمارات في إعداد دراجين إماراتيين وتطوير رياضة الدراجات في الإمارات بصفة عامة، أكد أن هناك خطة تابعة للفريق بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للدراجات برئاسة أسامة الشعفار لأن تطوير رياضة الدراجات وإعداد الكوادر الإماراتية ضمن أحد مشروعاتنا التي قام على أساسها الفريق.