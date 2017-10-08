النصر يعبر الجزيرة ويكمل عقد «مربع الذهب»

أسامة أحمد (دبي)

أكمل النصر عقد «مربع ذهب» كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة ليرافق العين وبني ياس وعجمان بعد فوزه على الجزيرة 3/‏‏1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة العين في ختام الدور التمهيدي.

ونجح «العميد» في صيد جميع عصافير «موقعة دار الزين» بحجر واحد تخطى عقبة «فخر أبوظبي» الذي كان ينافسه على بطاقة الصعود الرابعة، محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد الخسارة المفاجئة في ضربة البداية أمام عجمان ليعتلي صدارة المجموعة الأولى بفارق نسبة النقاط عن «البرتقالي» بعد تساويهما في عدد النقاط 6 لكل منهما، وبالتالي يواجه الأزرق النصراوي بني ياس ثاني المجموعة الأولى «في الدور قبل النهائي بعد استعادة الفريق لتوازنه سريعاً مؤكداً جاهزيته لتكرار مشهد الإنجازات بعد نجاحه في الموسم الماضي في التحليق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وبصالة الوصل حقق العين فوزه الثالث على التوالي بعبوره بني ياس 1/‏‏3 مؤكداً جدارته بصدارة المجموعة الأولى بـ«العلامة الكاملة» (9 من 9) بعد فوزه على حتا وشباب الأهلي_ دبي وبني ياس، حامل اللقب حيث يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة «ليلاقي عجمان» ثاني المجموعة الثانية فيما حل «السماوي» وصيفاً لهذه المجموعة برصيد 6 نقاط حصل عليها بالفوز على شباب الأهلي_ دبي وحتا والخسارة أمام «البنفسج» ليلاقي النصر أول المجموعة الثانية. وألحق الوصل الهزيمة الأولى بعجمان 3/‏‏صفر في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة شباب الأهلي _ دبي ليحصد أول 3 نقاط في الدور التمهيدي حرمت «البرتقالي» من صدارة المجموعة الثانية ليلاقي «الإمبراطور» حتا يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وبصالة النصر تذوق شباب الأهلي_ دبي حلاوة الفوز الأول بعد عبوره حتا 1/‏‏3 ليلاقي الأول الجزيرة لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وبانتهاء مباريات الدور التمهيدي حل العين في صدارة المجموعة الأولى وبني ياس «وصيفاً» وشباب الأهلي دبي_ ثالثاً وحتا في المركز الرابع بينما اعتلى النصر قمة المجموعة الثانية تاركاً المركز الثاني لعجمان والجزيرة ثالثاً والوصل رابعاً.

وينطلق الدور قبل النهائي يوم الجمعة المقبل حيث يلتقي العين مع عجمان والنصر مع بني ياس فيما يلتقي في دور الترضية حتا مع الوصل والجزيرة مع شباب الأهلي_ دبي، بينما تقام المباراة النهائية يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري حيث يشهد اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.