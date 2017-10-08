النصر يعبر الجزيرة ويكمل عقد «مربع الذهب»

أسامة أحمد (دبي)
أكمل النصر عقد «مربع ذهب» كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة ليرافق العين وبني ياس وعجمان بعد فوزه على الجزيرة 3/1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة العين في ختام الدور التمهيدي.
ونجح «العميد» في صيد جميع عصافير «موقعة دار الزين» بحجر واحد تخطى عقبة «فخر أبوظبي» الذي كان ينافسه على بطاقة الصعود الرابعة، محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد الخسارة المفاجئة في ضربة البداية أمام عجمان ليعتلي صدارة المجموعة الأولى بفارق نسبة النقاط عن «البرتقالي» بعد تساويهما في عدد النقاط 6 لكل منهما، وبالتالي يواجه الأزرق النصراوي بني ياس ثاني المجموعة الأولى «في الدور قبل النهائي بعد استعادة الفريق لتوازنه سريعاً مؤكداً جاهزيته لتكرار مشهد الإنجازات بعد نجاحه في الموسم الماضي في التحليق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
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وبصالة النصر تذوق شباب الأهلي_ دبي حلاوة الفوز الأول بعد عبوره حتا 1/3 ليلاقي الأول الجزيرة لتحديد المركزين الخامس والسادس.
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وينطلق الدور قبل النهائي يوم الجمعة المقبل حيث يلتقي العين مع عجمان والنصر مع بني ياس فيما يلتقي في دور الترضية حتا مع الوصل والجزيرة مع شباب الأهلي_ دبي، بينما تقام المباراة النهائية يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري حيث يشهد اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.