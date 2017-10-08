منتخبنا يحصد برونزية المطاردة الفرقية

بانكوك (الاتحاد)

أضاف منتخب الدراجات الميدالية الثالثة إلى رصيده في كأس آسيا للمضمار المقامة حالياً في تايلاند بعد فوزه أمس بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق المطاردة الفرقية، مثل منتخبنا في السباق الرباعي المتألق ماجد البلوشي وأحمد المنصوري ومحمد المروي ومحمد المنصوري فيما لم يشارك نجم وقائد المنتخب يوسف محمد ميرزا في السباق مفضلا الراحة استعدادا لسباقات اليوم الأخير.

وأكد أسامه أحمد الشعفار رئيس الاتحاد أن ما حققته دراجات الإمارات من إنجازات هو نتاج اهتمام ودعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لقطاع الشباب والرياضة وحرصها على توفير كل الإمكانات من أجل تقدم شباب الوطن ورفع راية الإمارات خفاقة والتأكيد أن أبناء الوطن سيسعون دوما أن يكونوا الرقم 1.

وحرص الشعفار على الاتصال بالبعثة فور انتهاء سباق المطاردة الفرقية، وقدم الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري، متمنيا لهم تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تشرف دراجة الإمارات، وتؤكد تطورها وتقدمها، مشيرا إلى أن تحقيق أول ميدالية ذهبية على المستوى الآسيوي يعد من أفضل الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، ويدل على مدى الجهد الذي بذل على مدار السنوات الماضية، متمنيا ليوسف ميرزا ونجوم المنتخب أحمد ومحمد المنصوري ومحمد المروي وماجد البلوشي دوام التوفيق.

ويختتم منتخبنا مشاركاته في كأس آسيا اليوم، حيث يشارك الثنائي أحمد المنصوري وماجد البلوشي في سباق السكراتش، ويشارك الثنائي محمد المنصوري ويوسف ميرزا في سباق النقاط.