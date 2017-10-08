«عمومية عربي الرجبي» تساند الظالعي لرئاسة «الآسيوي»

العوضي النمر (عمان)

أسندت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي تنظيم البطولة العربية الرابعة التي ستقام العام المقبل إلى الاتحاد اللبناني، بعد منافسة قوية بينه والاتحاد الليبي، الذي أسندت إليه استضافة اجتماع للمكتب التنفيذي أو الجمعية العمومية مع تنظيم دورة تدريبية للحكام والمدربين على هامش تلك الاجتماعات كنوع من التقدير لجهود الاتحاد الليبي في الارتقاء باللعبة والاهتمام بها.

وقررت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي خلال اجتماعها مساء أمس الأول في العاصمة الأردنية عمان بناء على مقترح لبناني مساندة قيس الظالعي في الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي خلال الانتخابات التي ستجري في هونج كونج نوفمبر المقبل.

وقررت «عمومية العربي» الموافقة على مقترح أردني بتنظيم بطولة لفئة 15 لاعبا لنشر نشاط تلك المسابقات، والموافقة على مقترح مصري بتنظيم بطولة رجبي للأندية بمشاركة فرق عربية وعالمية على أن تقام في الجونة المصرية سنويا، ويتم التنسيق في مواعيد تلك البطولات المستحدثة وفق الأجندة المحلية والقارية والدولية للعبة، كما تم اعتماد عضوية كل من مصر والعراق وفلسطين في الاتحاد العربي بعد الإشهار الرسمي للعبة في بلدانهم.