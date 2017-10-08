فريق أبوظبي يفوز بمرحلتين في رالي إسبانيا

سالو (الاتحاد)

فاز سائق فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات كريس ميك مع ملاحه بول نيجل بمرحلتين من أصل ست تألف منها اليوم الأول لرالي إسبانيا - الجولة 11 من بطولة العالم للراليات - الأمر الذي وضع البريطاني على أعتاب فوزه الثاني لهذا الموسم بعد انتزاع لقب المكسيك.

أنهى ميك منافسات اليوم الأول محتلاً المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت بفارق 3 ثوان فقط عن المتصدر، تألف اليوم الأول من ثلاث مراحل تم المرور عليها مرتين وهي «كاسيريس» (مرحلة ترابية بطول 12.50 كلم) ومرحلة «بوت» (ترابية/‏‏ 6.50 كلم)، ومرحلة «تيرا ألتا» الأطول في الرالي (39 كلم) منها 9 كيلومترات إسفلتية وال 30 كلم المتبقية ترابية، وهو ما شكل تحدياً للسائقين خصوصاً لناحية اختيار الإطارات والمحافظة على فعاليتها على القسم الإسفلتي مما خلط جميع الأوراق وقلب طاولة التوقعات!.

سجل سائق فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات كريس ميك رابع أسرع زمن في المرحلة الأولى، وتقدم بعدها لاحتلال المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت بعد فوزه بالمرحلة الثانية إلى أن خلطت مرحلة تيرا ألتا أوراق اللعب، وأعادت ترتيب السائقين في لائحة النتائج. إذ أظهر المقطع الزمني الأول والثاني للمرحلة الثالثة تفوق السائق البريطاني، ولكن بدأت الأزمنة بعدها تتأثر بسبب تآكل الإطارات عند المقاطع الإسفلتية ليسجل ميك في نهاية المرحلة رابع أسرع زمن، ويتراجع في الترتيب العام المؤقت إلى المركز الخامس بفارق 7.6 ثانية.

من جهته، اتبع الشيخ خالد بن فيصل القاسمي وتيرة قيادة معتدلة بعدما تعرضت سيارته للانزلاق صباحا ورفع القاسمي من الضغط في النصف الثاني من اليوم إلى أن تعطلت المكابح في سيارته في المرحلة الأخيرة وتحديداً عند المقاطع الإسفلتية.