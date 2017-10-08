البولينج يدشن دورة «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، ورشة عمل بمقر المجلس في حي دبي للتصميم لشرح النظم واللوائح للنسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 9 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وتشهد الدورة، 10 رياضات جماعية وفردية هي كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ بالإضافة إلى الضيف الجديد على الدورة وهي رياضة كرة الطاولة التي تم إضافتها إلى قائمة المنافسات مؤخرًا.

وافتتحت فوزية فريدون مدير الدورة ومدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، فعاليات الورشة التي حاضر فيها جمال السويسي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، كما قدمت آمنة الخالدي شرحًا مفصلًا عن كيفية التسجيل، وحضر في الورشة منسقو اتحادات الألعاب الرياضية العشرة المدرجة في برنامج الدورة، كما حضرها أكثر من 50 منسقة من المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الراغبين في المشاركة في منافسات النسخة الخامسة من دورة الشيخة هند.

وتدشن منافسات بطولة البولينج فعاليات الدورة يوم 9 نوفمبر، تليها بطولة سباق الطريق التي تقام يوم الجمعة 10 نوفمبر، وتنطلق بطولات كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة يوم السبت 11 نوفمبر، والشطرنج يوم الأحد 12 نوفمبر، والدراجات الهوائية يوم الأربعاء 15 نوفمبر، والسباحة يوم الجمعة 17 نوفمبر، وكرة الطاولة يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام المباريات النهائية لبطولات السلة واليد والطائرة يوم الخميس 23 نوفمبر، ويقام حفل ختام الدورة يوم السبت 25 نوفمبر.

وتم خلال الورشة عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة وتم مناقشة كيفية المشاركة واللعب، والأعداد المسموح بها في كل لعبة من كل مؤسسة بشكل مفصل.

وجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى جميع منتسبات الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لسرعة التسجيل، لكي يقوموا بتكوين الفرق التي ستشارك في مختلف الألعاب والتأكد من كافة الأوراق والاستمارات التي تم عرضها في ورشة العمل ليتم قبول التسجيل سواء في المشاركات الفردية أو الفرق.