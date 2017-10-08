البولينج يدشن دورة «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)
نظمت لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، ورشة عمل بمقر المجلس في حي دبي للتصميم لشرح النظم واللوائح للنسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 9 إلى 25 نوفمبر المقبل.
وتشهد الدورة، 10 رياضات جماعية وفردية هي كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ بالإضافة إلى الضيف الجديد على الدورة وهي رياضة كرة الطاولة التي تم إضافتها إلى قائمة المنافسات مؤخرًا.
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وتدشن منافسات بطولة البولينج فعاليات الدورة يوم 9 نوفمبر، تليها بطولة سباق الطريق التي تقام يوم الجمعة 10 نوفمبر، وتنطلق بطولات كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة يوم السبت 11 نوفمبر، والشطرنج يوم الأحد 12 نوفمبر، والدراجات الهوائية يوم الأربعاء 15 نوفمبر، والسباحة يوم الجمعة 17 نوفمبر، وكرة الطاولة يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام المباريات النهائية لبطولات السلة واليد والطائرة يوم الخميس 23 نوفمبر، ويقام حفل ختام الدورة يوم السبت 25 نوفمبر.
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وجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى جميع منتسبات الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لسرعة التسجيل، لكي يقوموا بتكوين الفرق التي ستشارك في مختلف الألعاب والتأكد من كافة الأوراق والاستمارات التي تم عرضها في ورشة العمل ليتم قبول التسجيل سواء في المشاركات الفردية أو الفرق.