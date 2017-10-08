1.7% نسبة التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ التضخم في أسعار المستهلك 1.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث سجل الرقم القياسي 107.9% للأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بينما كان 106.0% للفترة نفسها من عام 2016. ومعدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك 0.5% خلال سبتمبر 2017 مقارنة بسبتمبر 2016، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بـ0.4% خلال سبتمبر ، بحسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي.
وأوضح تقرير المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». حيث أشار المركز إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» ساهمت بـ46.9% في الارتفاع الذي حدث خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.4%.
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وانخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بـ6.1% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت بـ15.8% في تخفيض معدل الارتفاع.
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وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بـ2.2%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة والأسر الجماعية فارتفعت بـ1.4%.
وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 50.9% من مجمل الارتفاع، الذي بلغت بـ1.7% ، كما ساهمت منطقة العين بـ 42.5% والظفرة بـ6.6% من مجمل الارتفاع خلال نفس فترة المقارنة.