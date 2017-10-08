1.7% نسبة التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ التضخم في أسعار المستهلك 1.7% ‬خلال ‬الأشهر ‬التسعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث سجل ‬الرقم ‬القياسي ‬107.9% ‬‬للأشهر ‬التسعة الأولى ‬من ‬عام ‬2017، ‬بينما ‬كان ‬106.0% ‬للفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016. ومعدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك 0.5% ‬خلال سبتمبر ‬2017 ‬مقارنة ‬ب‬سبتمبر ‬2016، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بـ0.4% ‬خلال سبتمبر ، بحسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي.

وأوضح تقرير المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». حيث أشار المركز إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» ساهمت بـ46.9% ‬في ‬الارتفاع ‬الذي ‬حدث ‬خلال ‬التسعة أشهر ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬وقد ‬جاء ‬هذا ‬الإسهام ‬نتيجة ‬لارتفاع ‬معدّل ‬أسعار ‬هذه ‬المجموعة ‬بنسبة ‬2.4%.

وأسهمت مجموعة «النقل» بـ 33.4% ‬من ‬مجمل ‬معدّل ‬الارتفاع ‬الذي ‬تحقق ‬خلال التسعة ‬أشهر ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬ارتفعت ‬أسعارها ‬4.3%.

وانخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بـ6.1% ‬خلال الـ9 أشهر ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬ساهمت بـ‬15.8% ‬في ‬تخفيض ‬معدل ‬الارتفاع.

وارتفع أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» 2.0% ‬خلال الأشهر ‬التسعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬كما ‬ارتفعت للشريحة «‬المتوسطة» ‬2.1% ‬وشريحة ‬الرفاه «‬العليا» بـ‬1.5%.

وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بـ2.2%، ‬كما ‬أثّر ‬في ‬أسعار ‬المستهلك ‬لشريحة ‬الأسر ‬غير ‬المواطنة ‬والأسر ‬الجماعية ‬فارتفعت بـ‬1.4%.

وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 50.9% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع، ‬الذي ‬بلغت بـ‬1.7% ، ‬كما ‬ساهمت ‬منطقة ‬العين بـ ‬42.5% ‬و‬الظفرة بـ‬6.6% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع ‬خلال ‬نفس ‬فترة ‬المقارنة.