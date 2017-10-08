  • الأحد 18 محرم 1439هـ - 08 أكتوبر 2017م

تستضيفه أبوظبي 11 أكتوبر الجاري تحت شعار «معا – أبداً»

الملتقى الإمـاراتي السعـودي للأعمال يناقش خطط التحول الاقتصادي
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تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي يقام برعاية وزارة شؤون الرئاسة، 11 أكتوبر الجاري تحت شعار «معا_أبدا». ويأتي الملتقى ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين الإمارات والسعودية، ويهدف لتعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

ويفتتح الملتقى بكلمتين لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين.

وينظم الملتقى وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ويشارك به وفد سعودي يضم أكثر من 120 من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.

ويشهد الملتقى 3 جلسات عمل مشتركة رئيسة، تسلط الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، وتتناول الثانية التكامل الصناعي، أما الثالثة فتخصص عن دور المرأة في الاقتصاد.

ويصاحب الملتقى ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين، وسيشهد أيضاً جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات بمجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية والذهب والحلي. ... المزيد
     
 

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