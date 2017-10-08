«الأخضر» يتبرع لجمعية ذوي شهداء الواجب

الرياض (د ب أ)
قدم لاعبو المنتخب السعودي تبرعاً مالياً لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب، دعماً منهم للبرامج والخدمات المقدمة لأبناء ذوي شهداء الواجب، وتقديراً لتضحيات أولياء أمورهم بأرواحهم.
وتسلم سعود العويس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، شيكاً مصدقاً قدمه أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي باسمه ونيابة عن زملائه في الفريق.
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وشكر قائد المنتخب السعودي الجمعية متمنياً لها دوام التوفيق في عملهم الإنساني.
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ويأتي قرار الاتحاد دعماً منه للمنتخب السعودي في مشواره التحضيري للمشاركة في العُرس العالمي، وتقديراً للجماهير الرياضية الراغبة في الحضور.
وتقرر أن تفتح مدرجات الدرجة الموحدة في المباراتين الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، على أن يتم توزيع تذاكر الحضور بعد المرور من منطقة تفتيش رجال الأمن الصناعي الداخلية، فيما سيتم طرح تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية للبيع في المواقع المخصصة لبيع التذاكر بملعب المباراة.