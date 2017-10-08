«الأخضر» يتبرع لجمعية ذوي شهداء الواجب

الرياض (د ب أ)

قدم لاعبو المنتخب السعودي تبرعاً مالياً لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب، دعماً منهم للبرامج والخدمات المقدمة لأبناء ذوي شهداء الواجب، وتقديراً لتضحيات أولياء أمورهم بأرواحهم.

وتسلم سعود العويس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، شيكاً مصدقاً قدمه أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي باسمه ونيابة عن زملائه في الفريق.

وأكد هوساوي- في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لذوي شهداء الواجب وأولياء أمورهم، مبيناً أن ما تقدمه القوات المسلحة السعودية يسطر بأحرف من ذهب.

وشكر قائد المنتخب السعودي الجمعية متمنياً لها دوام التوفيق في عملهم الإنساني.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مجاناً، للجماهير الراغبة في حضور مباراتيه الوديتين أمس أمام جامايكا، ويوم الثلاثاء المقبل أمام غانا، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة بروسيا العام المقبل.

ويأتي قرار الاتحاد دعماً منه للمنتخب السعودي في مشواره التحضيري للمشاركة في العُرس العالمي، وتقديراً للجماهير الرياضية الراغبة في الحضور.

وتقرر أن تفتح مدرجات الدرجة الموحدة في المباراتين الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، على أن يتم توزيع تذاكر الحضور بعد المرور من منطقة تفتيش رجال الأمن الصناعي الداخلية، فيما سيتم طرح تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية للبيع في المواقع المخصصة لبيع التذاكر بملعب المباراة.