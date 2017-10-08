«البريميرليج» أهم من «الشامبيونزليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم مشاركة فريق مانشستر يونايتد في صدارة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» مع جاره مانشستر سيتي، حيث يتصدر «السيتي» بفارق الأهداف، بعد البداية المتألقة لكل منهما في المسابقة، فإن نجوم «الشياطين الحمر» القدامى ومعهم قطاع عريض من الجماهير لا ينخدعون بهذا التفوق المبكر لفريقهم، وإنما يطالبون باستمرار الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية المسابقة، لتحقيق حلم طال انتظاره أربع سنوات وهو الفوز ببطولة «البريميرليج».

ولعل هذا ما دفع أحد نجوم الفريق القدامى وهو المدافع فيل نيفيل إلى تحذير البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، من التركيز على حلمه بتحقيق دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» مع اليونايتد على حساب «البريميرليج»، أو إهمال هذه البطولة الأخيرة لمصلحة البطولة الأوروبية.

وذكرت شبكة تليفزيون «إف إس آر سبورت» الفرنسية أن على مورينيو أن يكون أكثر حذراً هذا الموسم، فالمركز الثاني الذي يحتله الفريق حالياً في «البريميرليج» كان نتاج عمل وجهد كبيرين بدأه «سبيشل ون» منذ الموسم الماضي من أجل تحسين صورة النادي، ففاز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وتقدم للمركز السادس في «البريميرليج» وهما إنجازان يحسبان له، وعليه أن يستمر على هذا النحو، على ألا يطغى اهتمامه بالشامبيونزليج على اهتمامه بالهدف الأكبر لجماهير النادي وإدارته ونجومه القدامى وهو الفوز بالبريميرليج.

وتضمن تحذير «نيفيل» لمورينيو أيضاً مطالبته بضرورة أن يكون تركيزه الأكبر على «البريميرليج» لأن الحصول على هذه البطولة بالنسبة لـ «الشياطين الحمر» يأتي في المقام الأول قبل أي بطولة أخرى.

وأضاف نيفيل قائلاً: القاعدة التي بنى عليها مورينيو عمله تستند إلى ما حققه في الموسم الماضي، ولكن الأساس الحقيقي الذي ينشده النادي وجماهيره ونجومه القدامى هو الدوري الإنجليزي تلك البطولة الغائبة منذ أربع سنوات. وتابع نيفيل قائلاً: اعتقادي الشخصي أن اليونايتد يريد الفوز ببطولة الدوري أكثر من أي شيء آخر، حتى لو كان هذا الشيء هو «الشامبيونزليج»، وأي تقصير في اتجاه تحقيق هذا الهدف ستكون عواقبه سيئة وسلبية، لأن كل نجوم النادي القدامى يشعرون بأن مورينيو جاء من أجل هذه المهمة بالأساس.

واختتم نيفيل كلامه بقوله إنه منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق للفريق، تولد شعور داخل النادي بأن الفريق لن يفوز بالدوري من دون فيرجسون، وبالفعل هذا ما حدث طوال الفترة الماضية، إذ فشل كل من ديفيد مويز ولويس فان جال في تحقيق هذا الهدف، ولهذا فإن مورينيو يعلم جيداً ما يتعين عليه عمله.

وكان نيفيل يرد على تصريحات اعتبرها سلبية كان مورينيو أدلى بها مؤخراً، وقال فيها إن الانتصارات التي حققها الفريق في الجولات الأولى للدوري لا تعني بالضرورة أننا سنفوز بالبطولة، فالعبرة دائماً بالنهايات وهناك أكثر من منافس قوي على الساحة، وإن كان المقصد الحقيقي لمورينيو بهذه التصريحات، هو تخفيف الضغوط على لاعبيه حتى يمكنهم مواصلة مسيرتهم الناجحة سواء في «البريميرليج» أو «الشامبيونزليج».