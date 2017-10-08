ساوثجيت: نمتلك الآن فريقاً شاباً

لندن (د ب أ)

صرح جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، عقب مباراة سلوفينيا: أعتقد أن الجماهير كانت ترغب في الاستمتاع بالمباراة ورؤية المزيد من الأهداف. وأوضح المدرب الإنجليزي: من الواضح أنه كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل، لكننا كنا ندرك العمل الذي يتعين علينا القيام به.

ولم يمثل هدف كين اللحظة البطولية الوحيدة في اللقاء، الذي شهد تألقاً لافتاً من جو هارت، حارس المنتخب الإنجليزي، الذي لعب دوراً مهماً في حصول منتخب إنجلترا على النقاط الثلاث.

وكان هارت، الذي كان محل انتقادات عديدة في الفترة الماضية من قبل الجماهير الإنجليزية، عند حسن ظن ساوثجيت، بعدما تصدى ببراعة للكثير من الفرص المحققة لمنتخب سلوفينيا، كان أبرزها إنقاذه الحاسم لانفراد من تيم ماتافج مهاجم المنتخب السلوفيني قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق.

وصرح هارت: أسعى دائماً لبذل أقصى الجهد مع الفريق. لقد تأهلنا لكأس العالم. إنه أمر عظيم للغاية.