إليكانتي، تورينو، إسطنبول (د ب أ، رويترز)

توج المنتخب الإسباني مسيرته الرائعة في التصفيات وتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعدما واصل انتصاراته المتتالية، وتغلب على نظيره الألباني 3/‏‏‏‏ صفر في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية، والتي شهدت تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره المقدوني 1/‏‏‏‏ 1.

وحسم المنتخب الإسباني تأهله للنهائيات وأكد صدارته للمجموعة رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل واحد بفارق 5 نقاط أمام المنتخب الإيطالي «الآزوري» صاحب المركز الثاني في المجموعة.

وتأهل المنتخب الإسباني للنهائيات ليصبح المنتخب العاشر الذي يتأهل عبر التصفيات والـ11 الذي يضمن مقعده في النهائي، نظراً لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

وأصبح المنتخب الإسباني رابع المتأهلين من التصفيات الأوروبية إلى المونديال الروسي، حيث سبقته منتخبات بلجيكا وإنجلترا وألمانيا.