إليكانتي، تورينو، إسطنبول (د ب أ، رويترز)
توج المنتخب الإسباني مسيرته الرائعة في التصفيات وتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعدما واصل انتصاراته المتتالية، وتغلب على نظيره الألباني 3/ صفر في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية، والتي شهدت تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره المقدوني 1/ 1.
وحسم المنتخب الإسباني تأهله للنهائيات وأكد صدارته للمجموعة رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل واحد بفارق 5 نقاط أمام المنتخب الإيطالي «الآزوري» صاحب المركز الثاني في المجموعة.
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وأصبح المنتخب الإسباني رابع المتأهلين من التصفيات الأوروبية إلى المونديال الروسي، حيث سبقته منتخبات بلجيكا وإنجلترا وألمانيا.
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