برانديلي: الحظ ساندنا في ركلة الجزاء

حتا (الاتحاد)

عاند «النصر» فريق حتا أمس الأول ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، في أمسية وداع المدرب المقدوني جوكيكا، حيث فشل الفريق في استعادة نغمة الانتصارات في الموسم الجديد.

ولم يستفد لاعبو «الإعصار» من النقص العددي الذي عانى منه «العميد» بعد طرد جاسم يعقوب في الدقيقة 14، كما أن الفريق كان قريبا من حسم النتيجة، لكن البرازيلي صاموئيل روزا أخفق في منح فريقه الأفضلية المطلوبة من ركلة جزاء، لتنتهي النتيجة بالتعادل السلبي.

وقال جوكيكا في آخر ظهور له مع فريقه، إن المواجهة كانت جيدة في ظل رغبة لاعبي فريقي حصد النقاط الثلاث لتعويض النتائج السلبية، كما أن ركلة الجزاء فرصة جيدة لوضع الفريق في المقدمة لكن الحارس النصراوي نجح في التصدي لها. وأضاف: «لعبنا دون الأجانب الثلاثة أدريان وفرناندو والميداني، وكانت هناك فرصة لظهور بعض اللاعبين الجدد مثل سعد خميس ويوسف السيد، كما شارك خالد مطر بعد غياب طويل، وعندما يكون لدينا مجموعة من اللاعبين في مراكزهم الصحيحة فإن هذا الأمر يضعنا على طريق العودة».

ونفى جوكيكا وجود أي ضغوط عليه قبل المباراة بسبب تراجع النتائج في المباريات الماضية من دوري الخليج العربي، وقال إن ظروف النقص العددي كانت السبب في التراجع، وهذا يمكن أن يؤثر على أي فريق، وأمام النصر كانت الصورة رائعة ومختلفة.

وبدوره قال كلاوديو برانديلي، مدرب النصر إن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام في ظل النقص العددي الذي عانى منه الفريق نحو 60 دقيقة، موضحاً أن الحظ ساند فريقه لأن الحارس محمد يوسف نجح في التصدي لركلة الجزاء.

وأوضح: «أود أن أعبر عن تقديري للاعبين على الأداء القوي وردة الفعل الإيجابية أمام فريق مكتمل الصفوف، وحاولنا في أكثر من مناسبة حسم النتيجة والسعي لحصد النقاط الثلاث، لكن الأمور لم تمض إلى المستوى المطلوب».

ورداً على سؤال حول مردود اللاعب ماورو زاراتي أمام حتا قال برانديلي:«يجب أن نصبر على اللاعب بين 3 إلى 4 مباريات حتى تتسنى لنا فرصة الحكم عليه، والحقيقة أنه شارك نحو 45 دقيقة وأظهر شخصية جيدة كلاعب محترف، وقام ببعض المحاولات الفردية أمام لاعبي الخصم».

وأوضح برانديلي أن عدم الدفع بالبرازيلي مارسيلو دا سيلفا سببه مرض اللاعب، موضحاً أن اللاعب سيعود إلى صفوف الفريق بعد تحسن حالته.