سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
أعاد لاعبو الوصل مشهد الجولة الثانية من الدوري أمام «الصقور»، بعدما نجح الثلاثي البرازيلي ليما وكايو ومينديز في هز الشباك 4 مرات خلال شوطي المباراة أمس الأول في كأس الخليج العربي، إذ كان التفوق في الدوري عن طريق ثلاثية ليما وكايو، كما أن الفريق حافظ للمرة الأولى على نظافة شباكه في الموسم الحالي بعد 3 جولات في الدوري أمام العين 2-2 والإمارات 3-1 والشارقة 2-1، وجولة في كأس الخليج العربي أمام دبا الفجيرة 3-2، في حين خطفت «ومضات» جماهير الوصل الأضواء في استاد نادي الإمارات ابتهاجاً بالرباعية في مشهد يعكس حالة التقدير الكبيرة للاعبين، رغم أن الاعتقاد السائد لدى شريحة كبيرة من الجماهير أن بطولة كأس الخليج العربي أقل أهمية من الدوري، وهو ما يؤدي إلى «حضور خجول» على مستوى مباريات هذه البطولة، عدا المواجهات الجماهيرية بين فرق القمة، حيث وصل عدد الجماهير أمس الأول في استاد نادي الإمارات إلى نحو 1375 مشجعاً معظمهم من جماهير الوصل.
وفي المقابل تسببت الأخطاء الدفاعية من لاعبي «الصقور»، في الأهداف الأربعة التي أصابت مرمى الحارس أحمد الشاجي في شوطي المباراة، كما تأثر الفريق بالنقص العددي في صفوفه، رغم تألق بعض العناصر ضمن التشكيلة الأساسية بفضل ثقة المدرب هاشيك، ونال المهاجم الأرجنتيني سيبستيان ليتو التقدير إثر المردود الهجومي الممتاز أمام مدافعي الوصل، رغم أنه افتقد جهود مواطنه ساشا الغائب عن اللقاء بداعي الإصابة.
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وأضاف: المؤكد أن النقاط الثلاث التي حصلنا عليها مهمة جداً في مشوار المنافسة بعد الفوز الافتتاحي في المجموعة الثانية، والآن يجب أن نفكر في تقديم المردود الجيد في كل المباريات التي تنتظر الفريق، ونمضي بهدوء ولا نستعجل أمورنا لأننا نثق في القدرات الجيدة للاعبين، ونتمنى أن ننجح في تقديم الأداء الأفضل مع ضرورة التركيز والمحافظة على النسق الجيد في المباريات، ولا يمكن أن أتحدث عن وضع فريق الإمارات أو مدربه هاشيك لأنه ليس من صميم عملي واحترم جهود كل المدربين.
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وأوضح: كنا نعرف قيمة الخطورة الكبيرة لمهاجمي الوصل وقدرتهم على إحراز الأهداف من «أنصاف الفرص»، وسعيت لتعديل وضع فريقي بتغييرات عدة إثر النقص العددي المؤثر، وهناك مرحلة مهمة تنتظرنا ويجب أن نستعد بشكل أفضل والأمور ستكون جيدة بعودة المصابين إلى صفوف الفريق، واللاعب الكوري الجنوبي بارك جونج المنضم أخيراً إلى منتخب بلاده، والمؤكد أننا سنتابع العمل بكل قوة حتى نقوم بتعديل أوضاعنا وتصحيح الأخطاء لأن الفريق لديه العناصر الجيدة في كل الخطوط وهو ما يعزز الخيارات المطلوبة في جميع المباريات.